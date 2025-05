Pochi giorni prima della scomparsa di Pio XII e dell’elezione di Giovanni XXIII, nel 1958, Giovanni Spadolini scrisse sul Resto del Carlino un editoriale dal titolo poi molto fortunato: “Il Tevere più largo”. Da storico risorgimentale, il futuro primo premier laico dell’Italia repubblicana intuiva e incoraggiava la fine di un’era di collateralismo clericale fra Santa Sede e palazzi della neonata democrazia italiana.

La sua profezia si avverò: l’avvento dei due Papi del Concilio – Roncalli e Montini – coincise con la fine del centrismo italiano, blindato nell’immediato dopoguerra attorno a una Dc che ad esso aveva sacrificato perfino il padre fondatore Alcide De Gasperi. Lo stesso Paolo VI aveva dovuto attendere cinque anni prima di salire al Soglio e nel conclave del 1963 il fronte anti-conciliare romano (su entrambe le sponde di un Tevere ancora stretto) gli aveva inizialmente contrapposto un cardinale vicino alla Spagna franchista.

Romano Prodi – che la mattina dell’apertura del conclave ha rispolverato sul Messaggero la sempiterna “questione romana” fra Stato e Chiesa – nel 1958 era uno studente universitario a Bologna: il laboratorio politico-intellettuale di Giuseppe Dossetti in cui venne forgiata la sinistra Dc, motore della svolta conciliare nella Chiesa e dell’apertura a centrosinistra della maggioranza di governo in Italia.

A Bologna era cardinale Giacomo Lercaro, papabile in ambedue i conclavi di quella stagione, decisivo negli esiti di entrambi. Non è parso quindi affatto estemporaneo che l’allievo più di successo di quella scuola – premier cattodem nella “seconda repubblica” e poi presidente della Commissione Ue – abbia subito annotato fra i compiti a casa del futuro Papa anche la difesa della separazione fra Stato e Chiesa: sinonimo di prevalenza politico-culturale della “scuola di Bologna” su prassi diverse, spesso sintetizzate nella figura di Giulio Andreotti, figlio spirituale di Papa Pacelli non meno che allievo fraterno di Montini.

Prodi ha sicuramente avuto buon gioco, nel 2025, a lanciare strali contro l’ormai iconico auto-meme in panni pontificali postato da Donald Trump sull’account X della Casa Bianca. E certamente nessuno dei 133 cardinali da ieri sera chiusi nella Cappella Sistina sarà mai suggestionato dall’idea di installare un Capo di Stato – tanto meno quello in carica negli Stati Uniti – sulla cattedra di Pietro. Papa Francesco ha lasciato anche per questo in eredità un sacro collegio agli antipodi dai liderismi politici e protetto dalle interferenze di potenze globali dall’estrema frammentazione tra porpore chiamate da Paesi “ultimi”.

È vero d’altronde – ed è un tema emerso nelle Congregazioni generali degli ultimi giorni – che l’afflato pastorale del Papa gesuita sudamericano ha conosciuto momenti politici non banali e che il trumpismo è emerso infine come la sintesi di tutto ciò che Papa Bergoglio ha detestato e contrastato. Dunque non sarà sicuramente la Santa Sede a potersi sottrarre a una sfida di livello epocale e tanto meno ad allinearsi alla pura deprecazione moralistica ed estetica, cui sembrano ridotti da mesi tanti leader occidentali. Dietro Trump – fin dal 2016 – c’è fra l’altro una fioritura di cristianesimo evangelico, concorrente diretto di quello cattolico e proliferato anche nel Sudamerica da cui Papa Francesco è stato chiamato in Vaticano.

È contro questa fede “nativa” – più antropologica che politica e non priva di venature populiste e nazionaliste – che Prodi si è sentito in diritto-dovere di mettere in guardia gli elettori del futuro Papa. Nel frattempo l’anti-trumpismo tout court resta una delle eredità più importanti di Papa Francesco secondo Andrea Riccardi, che lo ha detto pochi giorni fa a Le Monde, storica testata ammiraglia della sinistra laica francese.

Sia Prodi che Riccardi sono noti supporter del cardinale bolognese Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, quindi leader istituzionale della Chiesa italiana nelle sue interlocuzioni con la politica nazionale. Come Lercaro, anche Zuppi è papabile in queste ore in conclave. Se Zuppi si affaccerà in veste bianca al balcone di San Pietro, sarà stato eletto da 132 confratelli provenienti da 71 Paesi e nessuno potrà mai permettersi di attribuirne l’ascesa alle manovre dei cattodem italiani. Tali manovre autoreferenziali, estranee a Zuppi, alimentano il sospetto che l’obiettivo sia quello di allargare l’Atlantico – con il pretesto di difendere l’Occidente europeo anche dietro le mura leonine – e di restringere il Tevere per ricostruire un’Italia cattodem, sotto lo sguardo attentissimo di un Quirinale inesausto laboratorio di ribaltoni politici.

La crociata senza quartiere contro “le destre” è un progetto politico legittimo come tutti gli altri. Ma una Chiesa globale che accartocciasse attorno alla Ue o all’Italia la propria missione di pastorale evangelica commetterebbe verosimilmente un errore, non troppo diverso da quello costato – è ancora cronaca – una grave falsa partenza al cancelliere neo-eletto del più grande Paese europeo.

Per quale ragione Friedrich Merz (leader di un grande partito “cristiano” europeo) abbia fatto precedere di poche ore il voto di fiducia al Bundestag da una fatwa dei servizi segreti tedeschi contro AfD (forte di un quinto degli elettori e dei parlamentari tedeschi) resta alla fine un mistero. Il prezzo subito pagato da Merz è stato comunque altissimo, ai limiti dell’azzoppatura preventiva di un intero cancellierato quadriennale.

Analogamente, la separazione fra Stati e Chiesa brandita strumentalmente come missile di gittata atlantica contro Trump rischia di ritorcersi – forse già in conclave – contro chi medita di trasformare la Città del Vaticano in postazione d’artiglieria contro le Camere e nel governo dello Stato italiano oltre Tevere; o a difesa della Fortezza Bastiani di Bruxelles, dove peraltro non è chiaro chi siano i Tartari e da dove possano attaccare.

