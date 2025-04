I media liberal statunitensi lanciano allarmi quotidiani su un possibile effetto-Trump anche sul conclave, su cui si allungherebbero le ombre di un cattolicesimo nativista d’ispirazione Maga, oltreché quelle di una Casa Bianca interferente perfino di fronte alla sovranità del Canada. Se c’è però un leader internazionale iperattivo attorno all’elezione del nuovo papa questo appare in realtà Emmanuel Macron.

Il presidente francese ha provato a intestarsi l’iconico incontro in San Pietro fra Trump e l’ucraino Volodymyr Zelensky, ma ne ha rimediato una pubblicità goffa e negativa. Soprattutto: Trump che allontana Macron dall’improvvisato mini-summit è parso certificare l’irrilevanza finale dell’iniziativa dei Volenterosi, promossa e condivisa fra Parigi e Londra. Un progetto – val la pena di ricordarlo – maturato nei fatti a contrasto del cessate il fuoco immediato sul fronte russo-ucraino (urgenza invece oggettivamente condivisa fra Papa Francesco e Trump).

Il “club dei Volenterosi” è stato comunque solo l’ultimo dei giochi di prestigio inventati da Macron per nascondere l’evidenza di una presidenza “azzoppata” in una Francia paralizzata, dilaniata e impoverita, a ormai quasi un anno dalle ripetute sconfitte elettorali in Europa e poi in Francia. Ed è su questo sfondo che il conclave offre a Macron l’ennesima occasione di mantenere visibilità mediatica; peraltro mai corrispondente a una vera incisività politica. Senza neppure dimenticare che fra poche settimane scadono i dodici mesi nel quale all’Eliseo era precluso di indire nuove elezioni legislative.

Non può quindi stupire che Macron alimenti le voci di un suo “tifo” per l’arcivescovo di Marsiglia, Jean-Marc Aveline, un raro cardinale europeo convintamente designato da Papa Francesco. Un vescovo cattolico in un Paese laicista retto da un presidente tecno-liberale. Un prete di strada di Marsiglia, nato in Algeria e dall’arabo fluente, all’opposto geografico e antropologico della Parigi dell’Eliseo. Ma tutto può tenersi per un presidente per definizione nazionalista, unicamente motivato dalla necessità di rimanere in carica fino alla scadenza del 2027, subordinando tutto agli interessi di potere personale, anzitutto sulla sua successione.

È stato invece cronaca – esibita e plateale – il pranzo offerto a Roma a Macron dal fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi. Quest’ultimo, ministro al ricco portafoglio della Cooperazione internazionale nel governo euro-tecnocratico di Mario Monti, è in questi giorni il campaigner-in-chief del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e attuale presidente della Cei, catapultato alla papabilità dal “partito di Sant’Egidio”, in particolare dal suo radicamento nel campo cattodem.

Non può sorprendere neppure la storica sintonia fra la Comunità romana e un presidente francese antropologicamente arrivista e lobbistico. Un Macron da sempre avversario dichiarato della premier italiana Giorgia Meloni, e legato invece da un singolare “Trattato del Quirinale” al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da molti giudicato il vero leader dell’opposizione “dem” in Italia.

L’ipotesi di nuove elezioni in una Francia in crisi sempre più profonda – fors’anche per volontà del suo presidente – non è più considerata remota. Sarebbe l’ennesimo tentativo di Macron di “ribaltare” la durissima sconfitta elettorale subita proprio in Europa nel giugno 2024 da parte della destra, nel frattempo privata della sua leader Marine Le Pen, dichiarata ineleggibile da una controversa pronuncia della magistratura parigina. I francesi saranno disponibili a concedere a Macron il “chiarimento/ravvedimento” negato un anno fa in elezioni anticipate chiamate con piglio monarchico?

L’unica cosa certa è che il “semi-presidente” francese non ha scelta: deve continuare a tenere in volo le sue palle colorate, sempre a rischio quotidiano che i francesi e i loro politici decretino la fine di uno show sempre più pericoloso e pretendano l’elezione anticipata di un nuovo presidente. Ma nel frattempo un papa francese potrebbe costituire per Macron un prezioso puntello, un brand di cui appropriarsi al volo come ha tentato invano con la “terza sedia” del vertice Trump-Zelensky.

Potrebbe essere una sponda strategica, per l’Eliseo, anche un Papa italiano “amico”, dal profilo fortemente politico, apertamente vicino alla socialdemocrazia europea e nemico dichiarato delle “destre populiste”. Un Papa che da una riva del Tevere interagisse con l’altra – con il Quirinale – nell’accendere un nuovo focolaio di “resistenza” in Europa, secondo le raccomandazioni dello stesso Mattarella alla vigilia delle esequie di Papa Francesco.

In fondo il format del “ribaltone” di una democrazia facendo sponda “sull’Europa” lo ha coniato proprio Mattarella in Italia nel 2019. Ed è la stessa “Europa” evocata dal girotondo delle opposizioni politicamente corrette in Italia poche settimane fa in una piazza romana. L’unico leader cattolico sul palco è stato Riccardi.

