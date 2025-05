Si apre oggi ufficialmente il Conclave che ha richiamato – nei giorni scorsi – in Vaticano tutti i numerosi cardinali del mondo che saranno chiamati a scegliere ed eleggere il prossimo Papa che prenderà il posto del compianto Bergoglio morto lo scorso 21 aprile dopo una lunga malattia e – soprattutto – dopo un pontificato durato la bellezza di più di 12 anni: un compito – quello dei cardinali – certamente complesso, soprattutto perché questo sarà il Conclave più ‘affollato’ della storia con ben 133 votanti che dovranno trovare una maggioranza con i due terzi dei voti complessivi per assegnare il mandato petrino al nuovo Pontefice.

Santa Messa inizio Conclave 2025, diretta video oggi/ Card. Re celebra ‘Missa Pro eligendo Romano Pontifice’

Soffermandoci brevemente su come funziona il Conclave (tema comunque approfondito in un altro articolo simile a questo che abbiamo già pubblicato), è bene precisare che l’elezione del nuovo Papa è regolata da rigide norme: gli elettori – che devono avere tutti meno di 80 anni – verranno chiusi a chiave (da qui il nome, derivante da ‘cum clave’) dentro alla Cappella Sistina dove discuteranno sui papabili per raggiungere un accordo espresso tramite votazione e fino a quando non avranno raggiunto un accordo non potranno avere nessun tipo di contatto con l’esterno neppure durante la loro permanenza a Casa Santa Marta; così come durante i pasti sono costretti a consumare un’unica pietanza al fine di rendere più ‘complessa’ la loro permanenza.

Totonomi nuovo Papa, i cardinali favoriti/ Quote e scommesse: non solo Parolin e Tagle, spuntano gli outsider

Curiosità e leggende sul Conclave: il più lungo, il più breve, quelli controversi e la sedi diverse dalla Cappella Sistina

Le ragioni per cui negli anni il Conclave è divenuto un momento rigidamente regolato sono parecchi e in larga parte legate ad alcune votazioni passate alla storia con il caso più eclatante che è legato all’elezione di Papa Gregorio X che durò la bellezza di 18 mesi al termine dei quali solamente grazie all’intercessione dell’imperatore Rodolfo I d’Asburgo si riuscì a raggiungere una quadra: in quei lunghissimi mesi per stimolare la scelta i cardinali furono chiusi per la prima volta a chiave nella sede elettiva, con una conseguente riduzione del vitto concesso e – addirittura – con lo scoperchiamento del tetto per farli restare al freddo.

Orari fumate Conclave 2025: quando guardare il comignolo/ Cosa succede per la fumata bianca e per quella nera

Similmente, un altro Conclave particolarmente controverso che aprì alla necessità di imporre rigide regole (tra cui quella di vietare le interferenze esterne) fu quello che portò alla nomina del 20enne Papa Benedetto IX fortemente guidata dalla politica romana; senza dimenticare l’elezione di Papa Urbano VI subito dopo la Cattività Avignonese che fu controversa al punto da causare il famoso Grande Scisma d’Occidente con l’elezione dell’antipapa Clemente VII da parte di alcuni cardinali ‘sovversivi’.

Tra le tantissime curiosità relative al Conclave è interessante anche ricordare il più breve della storia che durò appena una decina di ore e portò all’elezione di Papa Giulio II passato poi alla storia come uno dei più influenti Pontefici al quale si deve l’attuale Basilica di San Pietro, i Musei Vaticani e la Guardia Svizzera; così come vale anche la pena ricordare che la scelta della Cappella Sistina è piuttosto recente (dal 1492 per volere di Papa Alessandro VI) e in precedenza il Conclave si è tenuto frequentemente in luoghi piuttosto disparati come Viterbo, Perugia, – ovviamente – Avignone, Cosenza e – più recentemente, tra il 1799 e il 1800 a causa dell’occupazione romana da parte di Napoleone – Venezia.