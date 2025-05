Le fake news non rappresentano una minaccia solo per le elezioni politiche, ma anche per il Conclave. Ne era ben consapevole Papa Francesco, suo malgrado vittima di una ‘bufala’ durante l’elezione papale che portò alla sua nomina. Si avvalgono anche di questi strumenti poco spirituali e religiosi le strategie di alcuni cardinali eletti e le ‘correnti’ di cui eventualmente fanno parte, e per molti vaticanisti chi finisce nel mirino delle fake news è probabilmente temuto.

Non a caso l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, ha lanciato un monito ai cristiani e ai ‘colleghi’, esortandoli a evitare tifoserie e polarizzazioni nella Chiesa cattolica, la cui missione è unire, avvicinare, non dividere e allontanare. Un tentativo per mettere un freno a veleni e intrighi, affinché vengano superate vecchie ruggini e si eviti l’uso della disinformazione per abbassare le possibilità di questo o quel cardinale ritenuto favorito.

Prendiamo in esame il caso dell’uomo più quotato, ma solo secondo le previsioni, il cardinale Pietro Parolin. Un sito cattolico conservatore Usa (Catholicvote) lo scorso primo maggio ha pubblicato la notizia di un malore, parlando anche di svenimento, dopo la Congregazione generale del giorno precedente. Ma il Vaticano ha prontamente smentito questo presunto caso di ipertensione, che verosimilmente poteva essere usato per far serpeggiare dubbi sull’idoneità di Parolin a ricoprire il ruolo di nuovo Papa.

La fronda americana lo contrasterebbe per la sua apertura alle istanze progressiste e per l’accordo con la Cina, nonostante l’ala bergogliana lo reputi invece troppo conservatore. Il Corriere della Sera aggiunge che questa potrebbe anche essere una sorta di ‘vendetta’ degli estimatori del cardinale Becciu, escluso dal Conclave dopo che Parolin gli ha mostrato di fronte ai cardinali riuniti le due lettere di Papa Francesco per estrometterlo. Il segretario di Stato vaticano, però, non è l’unico cardinale attorno cui è stata costruita una fake news.

CONCLAVE, PAROLIN A TAGLE “SOTTO ATTACCO”

Anche per il cardinale Francesco Coccopalmerio, prefetto emerito del Dicastero per i testi legislativi, la fake news su Parolin sembra un attacco mirato per screditarlo prima del Conclave, infatti a QN ha definito “inaudito” questo caso, parlando di un attacco mirato per danneggiare Parolin. Rievocando il caso del 2013, ha evidenziato che la differenza stavolta è che la disinformazione è iniziata ancor prima del Conclave.

C’è pure il secondo favorito, Luis Antonio Tagle, per il quale invece è stato diffuso sul web un video in cui lo si vede cantare “Imagine” di John Lennon, canzone in cui il cantante immagina un mondo senza religioni, ma il cardinale filippino quella parte non la canta affatto. Con Parolin condivide un’accusa giunta dall’associazione americana Bishop Accountability di aver coperto casi di abusi sessuali davanti alle autorità civili o di non aver fatto abbastanza per evitarli. Ma queste accuse risultano sospette, non solo perché arrivano a ridosso del Conclave, ma anche perché è la Dottrina della Fede a occuparsi di segnalazioni e denunce, infatti Francesco creò una sezione ad hoc.

GLI ALTRI “BERSAGLIATI” DA FAKE NEWS E ACCUSE

Nell’elenco dei bersagliati è finito anche Fridolin Ambongo Besungu, accusato di essere anti-Lgbt, e Willem Jacobus Eijk, accusato invece di aver preso posizioni troppo rigide sulla morale sessuale. Una dose di veleno è stata riservata a Peter Erdo, spacciato per amico di Orban, mentre Reinhard Marx è addirittura ritenuto un pericolo per la stabilità della Chiesa, in quanto porterebbe allo scisma. Il cardinale francese Jean Marc Aveline è finito imbrigliato nella polemica linguistica, visto che è stato ‘accusato’ di non parlare bene italiano. Ci sono poi le frange tradizionaliste che ne fanno una questione di età, come nel caso di Pierbattista Pizzaballa, considerato troppo ‘giovane’.

LE MANOVRE DELLA FRONDA NORDAMERICANA

La storia della Chiesa cattolica è piena di ‘interferenze’ al Conclave tramite fake news, come quando venne eletto Pio IX: racconti dell’epoca riferiscono di false notizie fatte circolare per screditare il cardinale Mastai-Ferretti, in quanto non in condizioni stabili di salute, ma riuscì comunque a essere eletto, anzi è lui a detenere il record del papato più lungo della storia moderna (poco meno di 32 anni).

Come evidenziato da Il Manifesto, è dal 2013 che gli ambienti conservatori nordamericani, in piena critica contro le aperture di Papa Francesco, abbiano messo nel mirino coloro che seguono tale linea. Si tratta di circoli tradizionalisti che sarebbero guidati dal cardinale Raymond Leo Burke, il kingmaker di questa corrente. Secondo La Stampa, starebbe ricevendo nella sua residenza porporati conservatori, non solo americani, anche moderati, alla ricerca di alleanze per spostare l’asse del Conclave.

C’è poi il sito The The College of Cardinals Report, sostenuto dal Sophia Institute Press (che ha promosso pubblicazioni tradizionaliste e non in linea col pontificato di Francesco), che ha iniziato a inviare descrizioni dei candidati dal punto di vista pastorale e valutazioni su temi controversi come l’ordinazione delle donne, il celibato, le unioni omosessuali e la messa in latino, al fine di promuovere cardinali conservatori e delegittimare Francesco, accusato di aver tradito la tradizione con il suo approccio aperto.

Un mare di manovre per provare a orientare i cardinali indecisi, ma soprattutto per far prevalere la priorità di eleggere un Papa attento a dottrina e liturgia, con l’obiettivo di correggere o chiudere le aperture di Bergoglio, anche se in realtà sembra che nessuno venga risparmiato quando ci si avvicina al momento clou.