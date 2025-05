Con l’inizio del conclave per eleggere il nuovo Papa sono tante le fake news che stanno circolando già da giorni e che continuano a farlo, tutte notizie senza fondamento, clamorosamente smentite dai fatti ma che nel complicato mondo dei social trovano grande accoglienza soprattutto fra coloro che credono facilmente a tutto ciò che leggono, non domandandosi quindi se ciò che si trovano di fronte abbia una base di verità o meno. Fra le fake news legate al conclave vi sono quelle riguardanti il cardinale veneto Pietro Parolin, uno dei papabili, quindi come possibile successore di Papa Francesco. Sarebbe emerso un presunto malore, come scritto da CatholicVote.org, una notizia assolutamente infondata che è stata anche smentita da Matteo Bruni, il direttore della sala stampa vaticana, costretto ad intervenire per bloccare sul nascere queste false notizie, anche perchè la nuova aveva iniziato a circolare anche su numerosi quotidiani autorevoli.

Pasta del conclave, cos'è? Fra leggenda e storia/ La ricetta del piatto povero: bastano solo 3 ingredienti

Tra l’altro accadde lo stesso nel 2013, quando venne eletto Bergoglio, che venne definito appunto malato prima delle sue elezione, solamente per screditarlo. Insomma, le fake news sono un leit motiv dei grandi eventi, è stano trovando terreno fertile nel conclave in corso, andando a prendere di mira il cardinale Parolin che è senza dubbio il più influente a livello dei social, con quasi 295mila interazioni su X, l’ex Twitter. E proprio sui social proliferano i profili fake di sostenitori o detrattori degli stessi cardinali, con l’obiettivo sempre di screditare i porporati “più in voga”, e nel contempo elogiare forse in maniera troppo esagerata, altri colleghi.

Cardinale Re: “spero fumata bianca questa sera”/ “Conclave per risvegliare la fede. Auguri a Parolin perchè…”

CONCLAVE E FAKE NEWS. I DUE PAPA GIA’ ELETTI

Ma le fake news non si esauriscono ovviamente qui, visto che c’è chi si dice convinto che il Papa sia già stato eletto ancora prima del conclave, e la notizia risale al 21 aprile scorso, quando in un video di un finto tg, si affermava che Luis Antonio Tagle, cardinale filippino altro considerato fra i più quotati, fosse appunto già stato eletto come nuovo Papa. La falsa notizia ovviamente è comunicata in toni trionfalistici, con tanto di titolo “breaking news”, e ancora una volta si basa su uno dei cardinali più chiacchierati di queste ore, ribattezzato da alcuni il “Francesco asiatico” vista la sua grande attenzione rivolta agli ultimi.

Conclave 2025, fumata nera al terzo scrutinio/ Diretta video elezione nuovo Papa: 2 nuovi voti nel pomeriggio

Ma attenzione perchè ci sarebbe anche un “altro Papa già eletto”, leggasi Robert Sarah, considerato uno dei grandi favoriti fra i conservatori. In questo caso la “breaking news” è circolata su Facebook e TikTok con tanto di foto realizzata tramite l’intelligenza artificiale che mostra appunto lo stesso cardinale vestito da Papa. Anche il tabloid inglese Guardian è finito nel tritacarne di questi giorni, con una falsa prima pagina dello stesso quotidiano in cui si legge che il prossimo Papa deve essere musulmano o in caso contrario ci saranno delle violenze. Ovviamente si tratta di una notizia palesemente falsa anche perchè il Papa è il capo della chiesa cattolica di conseguenza non potrà mai essere di un’altra religione.

CONCLAVE E FAKE NEWS. LA PROFEZIA DEL “PIETRO II”

Non potevano mancare le profezie e quella più in voga in questi giorni è quella di San Malachia, circa il fatto che il prossimo Papa si chiamerà Pietro II oppure Petrus, e ciò fa ovviamente pensare al suddetto Parolin. Il problema? Che la profezia sia stata scritta nel 1590 e non riguarda il nostro tempo.

Infine le fake news sul ritardo della fumata nera avvenuta ieri, che è giunta dopo qualche minuto per delle semplici “complicazioni organizzative” ma che ovviamente ha scatenato i complottisti dei social su teorie mirabolanti che lasciano sempre il tempo che trovano. Conclave e fake news vanno purtroppo a braccetto, l’importante è riconoscerle e non farsi ingannare. Il consiglio è quindi di seguire le fonte più autorevole e i social, a cominciare da Facebook, non lo sono affatto.