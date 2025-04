Conclave, il film che anticipa la morte del Pontefice

La notizia della morte di Papa Francesco ha scosso inevitabilmente il mondo e la mente di tanti fedeli appassionati di cinema è andata inevitabilmente al film Conclave, andato in onda nei mesi scorsi e che ha segnato una pagina molto curiosa del cinema. Conclave è un film uscito nelle sale cinematografiche pochi mesi fa, una pellicola diretta da Edward Berger che si è rivelata in qualche modo profetica. In Conclave si partiva dalla morte di un papa e si procedeva analizzando il percorso di nomina del successore.

Il cast include tra gli altri attori di grande spicco come Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini, con Fiennes e Rossellini candidati rispettivamente come miglior attore e miglior attrice non protagonisti all’Oscar 2025. Il film si apre con la morte di un papa progressista e dunque il conseguente inizio del conclave, il Cardinale Thomas convoca a quel punto decide di organizzare il processo ma si trova al centro di intrighi e giochi di potere che complicano i piani per la nomina del nuovo Papa.

Conclave, la morte di Papa Francesco come nel film?

La scomparsa del pontefice dunque apre scenari di conclave, come prevede il processo di elezione del nuovo Papa. La morte di Papa Francesco ha commosso il mondo intero e da ora in avanti sarà curioso capire cosa accadrà in sede di Collegio Cardinalizio, in Conclave spunta un profilo a sorpresa per la nomina come papa, e chissà che lo scenario non possa ripresentarsi adesso anche nella realtà.

Conclave si è rivelato un grande successo al cinema e candidato agli Oscar, adesso è curioso scoprire quale potrà essere il percorso per la scelta del nuovo Papa.

Conclave nell’anno del Giubileo: i precedenti/ Da Urbano VI a Innocenzo XII