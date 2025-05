Si sono conclusi i giorni delle congregazioni generali, descritti anche dai media come il “pre conclave”, giornate dove i cardinali elettori e non elettori hanno avuto la possibilità di confrontarsi e di portare la propria visione della chiesa universale e particolare.

Questo tempo è stato di grande rilievo non solo per i cardinali, ma per i fedeli tutti; le discussioni “umane” avvenute all’interno del Vaticano e riportate anche dai giornali, almeno a caratteri generali, possono indurre a pensare a un avvenimento mondano, a un’elezione che in fin dei conti avviene sulla base di un calcolo politico. In realtà, il conclave è occasione per vedere come la dimensione umana della Chiesa, che è formata appunto da uomini e donne e dalla loro limitatezza, non è affatto in contrapposizione con la Presenza dello Spirito.

Non si tratta infatti di una sorta di “potenza divina” che indirizza i voti in un modo o nell’altro, ma più semplicemente della Presenza di Dio e del suo metodo, incentrato sulla libertà dell’uomo. Questo è il grande insegnamento di questi giorni: Dio decide di passare dagli uomini, dalla loro piccolezza umana.

Dunque ci apprestiamo a vivere i giorni di conclave, breve o lungo che sia, con il rischio, portato da quest’epoca di divisioni ed etichette, di fare il tifo a favore o contro qualcuno, quasi fosse una partita di calcio. E con il rischio di analizzare tutto ciò che avviene in termini di schieramenti.

La Chiesa però non è innanzitutto questo: certo ci sono differenze, a volte anche forti, ma prima di tutto la Chiesa è una realtà sì terrena, ma che porta, ed è porta, verso l’ultraterreno (“le cose di lassù!”, Col 3,1-2), è il Corpo mistico di Cristo che si rende presente a ogni uomo, è il mezzo che Cristo ha scelto per farsi presente nella storia.

A partire da qui è allora possibile guardare al conclave con lo sguardo sgombro da calcoli politici. Non perché non entri un parametro umano nella scelta dell’elezione, ma perché Cristo passa dall’uomo, tanto che Dio stesso si è fatto uomo.

Non si tratta dunque di dare continuità al Pontificato di Francesco, come se questo fosse l’unico indicatore del conclave, né di pensare al “dopo Francesco” in senso stretto (pro o contro, in continuità o in rottura), ma di dare un successore a Pietro. Si tratta solo di questo: “tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli” (Mt 16,18-19). Fino a qualche giorno fa il successore era Jorge Mario Bergoglio, Francesco, tra qualche tempo sarà qualcun altro.

Dunque non è importante il nome in sé (certo, ognuno ha delle preferenze personali, a volte motivate da una certa dimestichezza con l’ambito ecclesiale, altre per semplice e onesta simpatia), quanto piuttosto la coscienza da parte di tutti i cristiani dell’incarico che l’eletto andrà a ricoprire. Chiunque egli sia, chiunque si presenterà al mondo vestito di bianco, chiunque sarà chiamato a essere “il dolce Cristo in terra” (Santa Caterina da Siena), avremo una nuova dimostrazione, insieme ai 2.000 anni di storia della Chiesa, che Cristo realmente guida la Sua Chiesa chiedendo ogni istante di aderire liberamente a Lui. Sempre e in ogni momento, non solo nel conclave.

