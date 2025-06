Il concordato preventivo biennale per il 2025 e l’anno 2026 si prospetta in maniera diversa rispetto al Decreto originario. Le modifiche sono avvenute dopo un’attenta analisi e valutazione del Consiglio dei ministri, il quale ha previsto una nuova soglia da applicare soltanto ai contribuenti classificati come “più affidabili”.

Le modifiche previste dal Consiglio sono piuttosto divergenti rispetto alla prima versione del CPB. Un esempio riguarda l’impossibilità di accedere al ravvedimento speciale per gli anni precedenti e al solo avviso bonario, non più ritenuto “sufficiente” per far decadere la misura.

Novità del concordato preventivo biennale 2025

L’obiettivo dell’amministrazione finanziaria italiana è di aumentare le adesioni al concordato preventivo biennale del 2025 e per l’anno 2026. Per riuscirci occorre tenere in considerazione alcune valutazioni attuali, ad esempio l’esclusione dei forfettari ha indubbiamente ridotto il numero della platea di potenziali beneficiari.

Con questa decisione quasi 2 milioni di contribuenti saranno esclusi dalla possibilità di aderire al CPB, potendone includere 4,5 milioni, che rappresentano solo il 13% dei lavoratori autonomi con partita IVA che potrebbero essere potenzialmente interessati.

Il concordato si basa sul cosiddetto regime premiale, che tiene conto dei punteggi ISA. Più alto è il punteggio assegnato al contribuente, più lo stesso viene considerato “affidabile” e dunque andrebbe premiato riducendo i controlli fiscali e sospendendo la maggiorazione di eventuali imposte.

Sempre tramite punteggio ISA, anche la soglia massima agevolabile potrebbe variare: fino a un massimo del 10% per i contribuenti con punteggio pari a 10, del 15% per chi ha conseguito un punteggio di 9 e infine del 25% per chi ha ottenuto 8.

Conclusioni riportate nel Decreto

Il Decreto ha definito le regole da rispettare per il concordato preventivo biennale del 2025 e del 2026, escludendo il ravvedimento che i partiti politici avevano richiesto di valutare per i debiti degli anni precedenti, ma approvando la proroga dell’adesione fino alla fine di settembre.

Inoltre, le imprese che assumono personale potrebbero essere premiate con l’applicazione di agevolazioni fiscali e ottenendo una super deduzione sulla spesa sostenuta per il lavoro.

Infine, riprendiamo il tema dell’avviso bonario, che non sarà sufficiente a far decadere il beneficio. Per perdere i vantaggi del CPB, il contribuente deve risultare inadempiente nei pagamenti per un periodo minimo di 60 giorni.