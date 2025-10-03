Le prime due edizioni sul concordato preventivo biennale non hanno dato grandi soddisfazioni. I primi voti ISA sono stati sotto all'8.

Recentemente sono emersi i dati del concordato preventivo biennale delle 55.000 adesioni. Ora però, sono 20.000 le partita IVA che possono esser viste di buon occhio da parte del fisco, dato che hanno ricevuto come media un buon “8” in pagella.

Da quando le adesioni al CPB sono state fermate il Governo non ha promesso più alcuna proroga, e oggi sembra sempre più complesso poter avere una sola speranza di rinnovo. Intanto chi ha aderito alla misura potrà rinunciare al controllo del fisco a patto di pagare delle tasse basate sulla media precedente.

I numeri “vecchi” sul concordato preventivo biennale

Per accertarsi di come sia andato realmente il concordato preventivo biennale, Maurizio Leo, viceministro dell’Economia, sostiene che è importante prendere d’esempio le 2 edizioni precedenti. La prima volta i risultati sono stati scadenti, ben 210.000 P.IVA non arrivavano neppure alla sufficienza.

Nell’ultimo anno invece c’è stato un miglioramento, con punteggi ISA che vanno dall’8 al 10. Le analisi sono derivate da piccole aziende, lavoratori in libera professione e autonomi.

L’obiettivo della misura è proprio quello di trovare un’intesa tra le aziende e l’amministrazione fiscale, affinché tra le due parti possa esserci un buon rapporto. Purtroppo una nota negativa che dobbiamo evidenziare è l’ultima esclusione dei forfettari, che avrebbe potuto aumentare la platea di beneficiari.

Controlli più severi

Il Governo allerta che i professionisti, gli autonomi, le piccole imprese, e chiunque non abbia aderito al concordato preventivo biennale (o che sia decaduto) nel 2024, sarà sottoposto a dei controlli fiscali più rigidi.

I nuovi sistemi e gli algoritmi bancari, permettono a chi di competenza, di poter individuare i contribuenti che potrebbero far aumentare il rischio di evasione. Questo grazie ai check combinati con i software di data analysis piuttosto avanzati.

Per chi finisce nel mirino dell’Amministrazione non ci sarà spazio neppure per il ravvedimento speciale, che oggi ha permesso di poter versare “un minimo“, soltanto al fine di poter saldare il dovuto.