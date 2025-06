Già in sede di avvio della stagione del Concordato preventivo biennale (Cpb) si era manifestata la necessità di operare correttivi all’istituto. In questi giorni è stato varato un provvedimento di rivisitazione delle norme applicabili al Cpb e tra le novità vanno segnalate la mancata riapertura del ravvedimento speciale, che nella precedente versione aveva tirato una riga sui redditi dichiarati per le annualità dal 2018 al 2022, e dal non considerare tra i soggetti che possono rientrare nel Cpb gli aderenti al regime dei forfetari.

L’obiettivo del restyling è lo stesso di quello che aveva portato lo scorso anno a una riapertura dei termini per aderire ovvero incentivare le adesioni di coloro che lo scorso anno non hanno aderito alla proposta concordataria. Al momento la scadenza per l’adesione è fissata per il 30 settembre, ma mancano i software che dovranno elaborare la proposta.

La nuova versione delle norme sul Cpb punta a rendere più favorevole l’adesione di coloro che hanno raggiunto o raggiungeranno un elevato livello di affidabilità.

Dalla lettura del decreto emerge, infatti, che i soggetti con un punteggio pari o superiore a 8 riceveranno una proposta di reddito da concordare in linea con quello dichiarato per l’anno precedente. È previsto che la proposta del fisco sul reddito da concordare abbia dei limiti legati ai livelli di affidabilità fiscale Isa. In particolare, la proposta sarà legata al periodo di imposta precedente e non potrà essere superiore al 10% in caso di affidabilità pari a 10, al 15% in caso di affidabilità compresa tra 9 e 10 e al 25% in caso di affidabilità superiore a 8 ma inferiore a 9.

Non è ancora ben definito cosa succede a coloro che raggiungeranno un punteggio Isa virtuoso, da 8 a 10, perché decideranno di adeguarsi ai risultati dell’elaborazione Isa, ma è presumibile che anche a questi contribuenti si applichino le soglie introdotte e precedentemente viste. In questo caso tuttavia i calcoli non saranno agevoli poiché andranno valutati i risparmi che si avrebbero adeguandosi e poi applicando le soglie o non adeguarsi agli Isa e verificare la proposta che il software “Il Tuo Isa Cpb 2025”, ancora non disponibile, elaborerà allorquando le nuove regole diventeranno pienamente efficaci.

Interessante è la previsione per cui la super deduzione del 120% prevista per i neoassunti a tempo indeterminato concorre a ridurre il reddito da Cpb. Sarà da verificare testi definitivi alla mano l’impatto delle nuove norme che regolano la formazione dell’imponibile di talune componenti, plusvalenze e minusvalenze.

Le norme originarie, che restano valide per le opzioni del biennio 2024-2025, prevedono l’esclusione di alcune componenti reddituali dall’importo quantificato dall’Agenzia delle Entrate nella proposta di concordato. Queste componenti, cioè, si aggiungono o si sottraggono all’importo proposto dal Fisco per giungere alla quantificazione del reddito da dichiarare.

Il reddito concordato avrà i suoi effetti anche ai fini dell’individuazione del tetto previsto per gli oneri detraibili, introdotto dalla Legge di bilancio 2025. A tale riguardo, infatti, vanno considerati alcuni redditi soggetti a regimi sostitutivi e, in caso di Concordato preventivo biennale, va preso a riferimento il reddito effettivo e non quello oggetto dell’accordo.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, nella recente circolare 6/E emanata il 29 maggio u.s. ha espressamente chiarito che per qualunque agevolazione basata su soglie reddituali occorre fare riferimento al reddito effettivo. Non è pacifico che ciò valga anche nell’ipotesi in cui il reddito effettivo sia inferiore a quello concordato. In questo ultimo caso si creerebbe un disallineamento tra la tassazione ai fini Irpef, per la quale si fa riferimento al reddito concordato, e il reddito da prendere in considerazione per calcolare le detrazioni che dovrebbe rimanere, anche se inferiore, il reddito effettivo.

Dunque, il cantiere del Cpb è aperto e lo rimarrà anche nei prossimi anni poiché manca ancora l’idea di cosa accadrà nel momento in cui, esaurite le convenienze reciproche, non ci sarà più interesse alle proposte del fisco. Probabilmente il cambiamento dovrà venire da una profonda rivisitazione della tassazione dei redditi che dovrà esaltare il ruolo del ceto medio e che tuttavia non è all’orizzonte data la mancanza di risorse accentuata dalle crisi in atto.

