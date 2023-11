Concordato preventivo biennale/ Riduzione dell’ammenda per chi aderisce (4 novembre 2023)

Il concordato preventivo biennale cambierà le abitudini e le modalità fino ad oggi instaurate con i detentori di partita IVA. Al di là del regime in cui si trovi il professionista, la sua “partecipazione attiva”, potrebbe esonerarlo da tassi e sanzioni più alte del previsto.

Negli ultimi periodi abbiamo assistito a scenari che prevedevano la tregua fiscale, ad atti bonari (con la rottamazione quater), e altre misure che sembrerebbero tutte a favore di chi fa impresa nel territorio italiano. Ma la novità concordato preventivo biennale, in cosa consiste?

Ritenute sui bonifici parlanti/ Percentuale in rialzo anche sul bonus prima casa (31 ottobre 2023)

Concordato preventivo biennale: due anni di accordi fiscali

Il concordato preventivo biennale, come si può intuire dal nome stesso della misura, incentiva i contribuenti italiani ad instaurare una comunicazione con il Fisco italiano, basata su un rapporto di fiducia (tempo fa condannata da Ruffini). Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate propone al diretto interessato, di poter accordarsi anticipatamente e per i prossimi due anni, sugli oneri fiscali da dover corrispondere all’Erario.

Interpelli Agenzia delle Entrate 2023/ Le istanze diventano a pagamento, quali? (31 ottobre 2023)

La prima adesione a cui il contribuente italiano (possessore di partita IVA), può decidere di partecipare attivamente, è fissata al mese di aprile 2024.

Per agli aderenti al concordato preventivo biennale, è previsto un dialogo di verifica e accertamento verbale, in cui si attestano gli oneri fiscali a cui il contribuente dovrebbe rispondere in modo lecito e regolare.

Nel caso in cui sorgessero degli inadempimenti fiscali, il titolare di P.IVA, potrà ottenere una riduzione della sanzione al 50%.

Tuttavia, ci sono dei paletti che vieterebbero al contribuente di poter ottenere il concordato preventivo biennale, che riguardano: reati come la “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, aver estinto debiti per oltre 5 mila euro e/o accumulo di vari debiti tributari.

Riforma fiscale 2024/ Misure semi-approvate: tutte le manovre nella bozza

Concordato preventivo biennale a parte, tra le nuove mosse del fisco italiano c’è l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che analizzerà minuziosamente le operazioni finanziarie dei correntisti e dei titolari di partita IVA, valutando accuratamente i “contribuenti evasori”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA