Concordia, no alla revisione del processo per Schettino/ Resta in carcere

Domani sarà il giorno dell’undicesimo anniversario del naufragio della Costa Concordia, nave da crociera incagliatasi e poi ribaltatasi sugli scogli dell’isola del Giglio. Una vera e propria sciagura, un bilancio tragico: 32 morti. Oggi, alla vigilia della triste ricorrenza, è arrivata un’importante novità a livello giudiziario: come riportato da QN,respingendo il ricorso presentato dai legali, la Corte di Cassazione ha confermato il no alla revisione del processo per Francesco Schettino, già negata in appello.

Non ci sarà il processo-bis per il comandante della Concordia di quella tragica notte, condannato a sedici anni di reclusione in tutti i gradi di giudizio. Le motivazioni della decisione non sono state ancora depositate, filtra grande delusione dagli avvocati Saverio Senese e Paola Astarita: “Non le nascondo la mia amarezza – le parole di Senese – perché continuo a credere che la condanna per il naufragio sia stata del tutto legittima e comprensibile, ma quella per gli omicidi colposi e ancora più per l’abbandono della nave mi hanno lasciato molti dubbi”.

Concordia, no alla revisione del processo per Schettino

“Ma prendiamo atto che la parola fine è calata su questo caso che, a parer mio, rimane un grande errore giudiziario”, ha aggiunto il difensore di Schettino. La difesa del comandante della Concordia ha presentato delle nuove prove, per la precisione un video e due consulenze tecniche, che però non sono state prese in considerazione. Il campano resta in carcere, con la conferma della condanna arrivata in tutti i gradi di giudizio: 16 anni di carcere. Schettino sta scontando la pena nel carcere di Rebibbia, ma ha già sfruttato qualche permesso premio. Da settembre, inoltre, sta beneficiando delle misure alternative, impegnato come archivista nella digitalizzazione degli atti della strage di Ustica. Un capitolo chiuso definitivamente, dunque, per quello che resterà nella storia come uno dei più gravi incidenti marittimi della storia italiana: la Costa Concordia è stata la nave di maggior tonnellaggio nella storia a essere stata vittima di naufragio.

