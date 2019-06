CONCORRENTE CIAO DARWIN PARALIZZATO, COME STA?/ “Condizioni Gabriele non migliorano”

Non arrivano buone notizie sulle condizioni del concorrente di Ciao Darwin rimasto paralizzato dopo un incidente sui rulli al Genodrome nella puntata tra “Finti giovani” e “Nati vecchi” condotta da Paolo Bonolis su Canale 5. Secondo quanto appurato dal settimanale “Oggi”, infatti, la situazione del 54enne Gabriele Marchetti ad oltre due mesi da quella caduta sui rulli che ha portato la procura di Roma ad aprire un’inchiesta, non è migliorata. Nel nuovo numero della rivista diretta da Umberto Brindani fonti familiari informano che Marchetti sarebbe ancora “ricoverato con quattro vertebre rotte alla clinica Santa Lucia”. L’uomo viene descritto come “condannato in un letto, paralizzato dalle spalle in giù”. Dunque la fisioterapie, le sedute in palestra e sulle macchine per la rieducazione motoria, almeno per ora non avrebbero dato risultati apprezzabili…

CONCORRENTE CIAO DARWIN PARALIZZATO, COME STA?

Gabriele Marchetti, lo sfortunato concorrente di Ciao Darwin rimasto paralizzato dopo l’incidente sui rulli al Genodrome, secondo le informazioni raccolte da “Oggi” – che cita fonti familiari – sarebbe in grado di muovere soltanto le dita del piede sinistro e a ruotare l’avambraccio destro. Ciò che non è mai mancato dal giorno di quel brutto infortunio è la vicinanza da parte di Paolo Bonolis e della moglie Sonia Bruganelli, che con la sua agenzia Sdl si occupa di selezionare direttamente i concorrenti e le comparse di Ciao Darwin. La coppia, secondo quanto riportato da “Oggi”, si mantiene costantemente aggiornata sulle condizioni di Gabriele Marchetti grazie ad un contatto diretto con Simone, unico figlio del malcapitato concorrente.

