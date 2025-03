Concorrente del Grande Fratello incinta, chi è la gieffina?

Nella casa del Grande Fratello aleggia un mistero che se confermato avrebbe dell’incredibile, secondo quanto riportato da alcuni dei principali esperti di gossip come Amedeo Venza e Deianira Marzano una concorrente del Grande Fratello potrebbe essere incinta. Una voce in attesa di conferme, ma che nel frattempo si è rivelata sufficiente per infiammare i fan del reality di Canale Cinque, che sui social sono esplosi davanti alla notizia: chi sarebbe la gieffina in questione? Da Helena Prestes, fidanzata di Javier Martinez, a Chiara Cainelli, compagna di Alfonso D’Apice, le principali indiziate sarebbero le due ragazze, anche se per il momento si tratterebbe solamente di ipotesi.

Chi è la concorrente Grande Fratello incinta? In attesa di capire con certezza la questione, i social continuano ad alimentare voci: “Concorrente del GF forse incinta” ha scritto Amedeo Venza nel post pubblicato su Instagram in queste ore. Tweet che è stato preso d’assalto, con il pubblico che a questo punto attende per capire chi sia la gieffina in questione.

Concorrente del Grande Fratello incinta, sarebbe il secondo caso dopo Ilaria Clemente

Da Helena Prestes a Chiara Cainelli, mentre il web continua a mormorare sulla possibile concorrente del Grande Fratello incinta, è giusto ricordare che nel caso l’indiscrezione lanciata da Venza e Deianira Marzano venisse confermata, si tratterebbe del secondo caso di questo genere.

A inizio edizione, Ilaria Clemente, a pochi giorni dal suo ingresso dalla porta rossa e dopo aver attirato la simpatia del pubblico, ha annunciato di essere in dolce attesa, lasciando la casa del Grande Fratello e segnando un episodio senza precedenti nella storia del programma condotto da Alfonso Signorini. Vedremo se ci sarà anche un secondo clamoroso annuncio in tal senso o se l’indiscrezione non si rivelerà fondata alla fine

