“Concorrente GF Vip 7 ritirata dopo notte di passione con calciatore”/ Il retroscena

Biagio Anelli sgancia la bomba sul Grande Fratello Vip 7

Il Grande Fratello Vip 7 aprirà ufficialmente i battenti lunedì 19 settembre, giorno in cui, nel corso della prima puntata, Alfonso Signorini svelerà il cast della nuova edizione del reality show. In attesa di scoprire i nomi ufficiali di tutti i concorrenti, Biagio D’Anelli, opinionista e concorrente della sesta edizione in cui ha creato dinamiche per il flirt con Miriana Trevisan, finito subito dopo l’uscita dalla casa dell’ex ragazza di Non è la Rai, attraverso alcune storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, lancia un gossip enorme su una concorrente che avrebbe dovuto partecipare al GF Vip, ma che si sarebbe ritirata.

Poche parole quelle di D’Anelli che, in poco tempo, hanno attirato l’attenzione degli internauti che si chiedono chi possa essere la vip in questione che avrebbe deciso di rinunciare al reality?

Biagio D’Anelli: “Concorrente del prossimo Grande Fratello Vip si è ritirata perchè…”

Biagio D’Anelli anima la settimana che anticipa il ritorno del Grande Fratello Vip con la nuova edizione lanciando un gossip su una concorrente che avrebbe deciso di non varcare più la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. “C’è un concorrente che sta per varcare la porta rossa, che ha un abitudine particolare quella di …….. varca la porta, e trema ……”, scriveva ieri l’ex vippone che, oggi, poi, ha svelato il gossip pur restando sul vago.

“Si è ritirata perchè avendo avuto una notte di passione con un calciatore di serie A, sposato“, ha fatto sapere poi D’Anelli che ha preferito non fare alcun nome scatenando, tuttavia, la curiosità dei fan.

