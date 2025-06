All'Isola dei Famosi 2025 ci sarebbe un concorrente sposato che è in realtà in una "coppia apertissima": l'indiscrezione di Grazia Sambruna

Non solo liti per cocco e nomination arrivano dall’Isola dei Famosi 2025. Nelle ultime ore è esploso il gossip dopo la diffusione di un’indiscrezione bomba che riguarda la vita privata di uno dei concorrenti in gara. È stata la giornalista Grazia Sambruna a pubblicare un post nel quale, senza fare nomi, parla di un concorrente sposato che sarebbe, tuttavia, segretamente in una coppia aperta.

“Cosa mi è appena arrivato all’orecchio: – ha esordito Sambruna nel suo post, che lancia dunque il gossip – un sentimentalmente impegnatissimo naufrago dell’Isola, molto fiero del proprio legame monogamo, sarebbe in realtà in coppia aperta. Anzi, Apertissima, fin dal giorno del sì. Non posso dire il nome, ovvio, ma chi potrebbe essere?”. Pur non facendo il nome del diretto interessato, non è difficile lanciare delle ipotesi.

Uh, cosa mi è appena arrivato all’orecchio: un sentimentalmente IMPEGNATISSIMO naufrago dell’#isola, molto fiero del proprio legame MONOGAMO, sarebbe in realtà in coppia aperta. Anzi, APERTISSIMA fin dal giorno del sì. Non posso dire il nome, ovvio, ma… chi potrebbe essere? 🤔😈 pic.twitter.com/nOqZVN5EDE — GraceSomehow (@LaSambruna) June 20, 2025

Chi è il naufrago dell’Isola dei Famosi 2025 in una coppia aperta? Il nome

La giornalista, nel suo post, parla di “giorno del sì”, facendoci dunque sapere che il naufrago (che viene presentato al maschile), è dunque sposato. Tra i concorrenti uomini attualmente sposati all’Isola dei Famosi 2025 ci sono Mario Adinolfi e Dino Giarrusso (Paolo Vallesi e Omar Fantini sono separati dalla moglie). Ritenendo difficile che si tratti di Adinolfi, visto le sue ben note ideologie, l’indiscrezione – qualora vera e accertata – potrebbe fare riferimento a Giarrusso. Chiaramente, si tratta di un’indiscrezione da prendere con le pinze: al momento non ci conferme che possano darci la certezza di questa ‘coppia aperta’. Eppure, questa voce potrebbe far discutere, e chissà che Veronica Gentili non decida di approfondirla nel corso della prossima diretta dell’Isola dei Famosi 2025.

