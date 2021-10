Concorrente “superdotato” a Tu si que vales 2021/ Zerbi imbarazzato, Ferilli “Cos’è?”

Imbarazzo, doppi sensi e sfuriate nel corso della settima puntata di Tu sì que vales. Tutta colpa di un concorrente, Marco Carboni, che si occupa di discipline orientale ma che attira subito l’attenzione dei giudici, e di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli in particolare, per le sue ‘generose forme’ dei pantaloni. L’occhio di tutti cade subito lì, tanto che Rudy, Maria e Sabrina fanno fatica a trattenere le risate mentre il concorrente si presenta. I tre giudici si scambiano delle occhiate maliziose, ma è la Ferilli la prima a chiedersi se l’uomo abbia qualcosa sotto i pantaloni, quasi se fosse una protezione a creargli il particolare rigonfiamento. “Ma cos’ha? Perché ha il cavallo dei pantaloni così?”, chiede l’attrici mentre la De Filippi non trattiene le risate.

Battute maliziose e doppi sensi a Tu si que vales 2021

L’intera giuria si sposta poi in esterna, come richiesto dal concorrente, per una prova molto particolare che lui definisce “sensoriale”. Attraverso quella che sembra una foresta non mancano brutte sorprese per la Ferilli che, come al solito, se la prende con l’amica Maria, credendo sia stata lei ad organizzare tutto. Il gruppo alla fine incontra ancora il concorrente che li invita a fare una esperienza sensoriale di gruppo che dà però il via ad una serie di battutine maliziose e doppi sensi.

