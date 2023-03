Concorrenti al serale di Amici 22, chi sono?/ 15 posti, due allievi eliminati: i nomi

Chi sono i concorrenti del serale di Amici 22? Le scelte dei prof

Chi sono i concorrenti del serale di Amici 22? Nella puntata del pomeridiano in onda oggi 12 marzo 2023, Maria De Filippi proclamerà i ragazzi che faranno parte della gara del serale, in partenza sabato 18 marzo in prima serata su Canale 5. 15 i posti a disposizione al serale, che saranno conquistati a fatica dai ragazzi che gareggeranno in una serie di prove.

Tutti, anche coloro che avevano già ottenuto la maglia del serale, tornano infatti in gara per ottenere uno di quei 15 posti a disposizione. Il tutto di fronte alla commissione interna di prof di canto e ballo, che hanno seguito i ragazzi in tutti questi mesi. Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è così composta: Aaron, Ndg, Angelina, Niveo, Piccolo G, Wax, Cricca, Federica per il canto; Gianmarco, Isobel, Maddalena, Samu, Mattia, Megan, Benedetta, Ramon e Alessio per il ballo.

15 allievi al serale di Amici 22 e due eliminati: chi sono

Chi di questi 17 allievi conquisterà un posto al serale? Attraverso una gara a gironi, durante la quale solo chi otterrà una media dell’otto dai professori otterrà l’accesso al serale definitivo, verranno proclamati i 15 ‘magliati’ e, di conseguenza, i due eliminati. Grazie alle anticipazioni della registrazione in onda oggi possiamo svelarvi che a dover abbandonare la scuola saranno Niveo per il canto e Benedetta per il ballo. Quest’ultima però, pur non accedendo al serale come allieva, sarà ‘assunta’ da Maria De Filippi come professionista e ballerà al serale al fianco di Mattia. Tutti gli altri allievi riceveranno invece la maglia dorata del serale.

