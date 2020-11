Concorrenti Amici 2021/ Chi sono? Luca Marzano, dal coma ad Aka 7even

Niente più donne delle pulizie, hotel o cibo consegnato a domicilio, i nuovi concorrenti di Amici 2021, quelli che da oggi siederanno nello studio del programma, saranno chiamati ad essere in stile Grande Fratello, occupandosi di tutto quello che riguarda la loro “casetta” perché è lì che rimarranno fino alla fine del programma per evitare virus, contaminazioni e tutto quello che conosciamo bene per via della pandemia. Di queste novità si parlerà oggi nella prima puntata di Amici 2021 che presenterà anche i nuovi concorrenti che avranno modo di ricevere consigli dagli altri ex del programma. Chi prenderà il banco e chi riuscirà ad andare avanti in questa strana edizione all’insegna del Coronavirus? Sul web e sui social circolano già alcuni nomi a cominciare proprio da Aka 7even che proprio con Biondo, nei mesi scorsi, ha avuto modo di collaborare.

LUCA MARZANO E FEDERICO PIETRUCCI AI CASTING DI AMICI 2021?

Tra i Concorrenti di Amici 20 ed 2020-2021 anche se non tutti conoscono Aka 7even, in molti ricorderanno Luca Marzano, nato a Vico Equense, classe 2000, uno dei concorrenti di X Factor nel 2018, il ragazzo che raccontò del suo coma e della sua passione per la musica, e che conquistò tutti con il suo primo singolo Niente se non te. Proprio lo scorso anno ha cambiato nome d’arte specializzando nella produzione e nei brani rap e trap, gli stessi che gli hanno permesso di collaborare con un ex di Amici, Biondo. Mistero invece su Federico Pietrucci. Il ballerino che lo scorso anno ha lasciato il programma per via di un infortunio, potrebbe tornare ai casting per sognare di riprendere il suo posto e la sua corsa verso il serale, lo rivedremo davvero?



