Concorrenti Amici 21 ed.2021/2022, chi sono?/ La classe: nomi cantanti e ballerini, le anticipazioni

Concorrenti Amici 21, anticipazioni sui nomi dei cantanti e ballerini ed.2021/2022

L’attesa sta per finire. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 settembre, a Cinecittà, sarà registrata la prima puntata di Amici 21. La puntata che sarà poi trasmessa domenica 19 settembre, alle 14 su canale 5, avrà come protagonisti i nuovi allievi che, nel corso dei prossimi mesi, proveranno a conquistare la fiducia degli insegnanti per poter accedere alla fase serale. Intorno ai nomi di concorrenti di Amici 21 ammessi circolano, per il momento, solo indiscrezioni. Maria De Filippi, infatti, svelerà i nomi dei fortunati che hanno conquistato un banco nella scuola solo durante la registrazione.

La nuova classe di Amici sarà formata ancora da cantanti e ballerini. Nessuna nuova categoria per la scuola più famosa d’Italia che, nelle precedenti edizioni, accoglieva anche gli attori. Quanti cantanti e quanti ballerini, dunque, entreranno nella scuola di Amici?

Quanti sono i concorrenti di Amici 21? Il numero dei cantanti e ballerini

Nella scorsa edizione, vinta da Giulia Stabile, entrarono nella scuola 10 cantanti e 17 ballerini. Le porte della scuola si aprirono a novembre e si chiusero a maggio. Il numero degli concorrenti di Amici 21 sarà identico? Difficile rispondere a tale domanda. Tutto, probabilmente, dipenderà dal numero di puntate che Mediaset ha deciso di riconoscere ad Amici che resta uno dei prodotti di punta dell’azienda.

Ma chi saranno i concorrenti? Secondo le prime indiscrezioni raccolte dall’informatissima pagina Amici News, tra gli alunni della nuova edizione di Amici 21 potrebbero esserci il ballerino Antonio Cardelli e il cantante Luke. Per scoprire, dunque, se Antonio e Luke saranno concorrenti di Amici 21, non ci resta che aspettare.

