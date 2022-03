Concorrenti Amici 21 serale 2022, le pagelle/ Vincente l’alleanza Gio-LDA

Amici 21 serale 2022, si forma la prima squadra: le pagelle dei concorrenti

Si avvicina il via al serale di Amici 21 e, intanto, nella giornata di domenica 13 marzo 2022 si delineano le configurazioni ufficiali delle 3 squadre che alla fase finale dello show si daranno battaglia, nella competizione dei talenti con in palio un cospicuo montepremi. L’occasione della formazione delle squadre è lo speciale tv –Amici verso il serale- che dà spazio alle esibizioni dei vari talenti che comporranno i team competitor e su cui, pertanto, ci è possibile tratte un primo bilancio consuntivo con pagelle di ammissione alla fase serale in arrivo.

La prima squadra a formarsi al cospetto del pubblico è quella capeggiata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Il primo ad esibirsi è Alex in una performance sulle note di Tra silenzi, a piano e voce, mentre il singolo attende il suo primo disco d’oro per le vendite raggiunte: Voto 7.5. Si passa all’esibizione della ballerina Serena sulle note di Scars to your beautiful: “She wants to be beautiful, she goes”; Serena non ha più paura di mostrarsi per quello che è, “Lei vuole essere bella, lei va incontrastata”. L’allieva di Todaro non sente più il peso dei pregiudizi , soprattutto quelli ricevuti nel suo percorso formativo sulla fisicità, che non è ideale per un danzatore che si rispetti secondo i canoni classici. Voto per Serena, di ammissione al serale: 8.

Nunzio: il latinista balla sulle note di Beat it, un cult di Michael Jackson, puntando tutto sulla sua agilità e la presenza scenica in una rivisitazione contaminata, che sembra fondere il Nord e il Sud America in un unico stile. Voto per Nunzio, di ammissione al serale: 7.5. Spazio poi a Sissi, allieva della Cuccarini, che presenta in anteprima l’inedito Danshari. Ancora una volta la cantante dimostra la sua peculiarità di rifarsi al Pop di risonanza internazionale, quando intona un brano in italiano. Voto: 8.

Può dirsi un outsider del talent di Maria De Filippi e, dopo la minaccia di addio, Christian torna sul palco, in un’esibizione sulle note di Beggin’. Il suo hip-hop è a prima firma “Chri” -come il giovane è soprannominato dal mentore Todaro- inconfondibile. Il ballerino garantisce lo spettacolo iconico al serale di Amici 21. Voto di ammissione al serale per Christian: 10. Aisha, l’anima black della classe nel talent, canta il primo inedito scritto di suo pugno, Buenos Dias, dal sound internazionale. Voto per Aisha: 7.5.

La seconda squadra del serale di Amici 21 verso il serale promette bene: LDA e Gio certificati di vendite

Si passa poi alla seconda squadra di Amici 21, capeggiata dall’insegnante di canto Rudy Zerbi e l’insegnante di ballo Alessandra Celentano. Il primo ad esibirsi, tra i talenti, è LDA al secolo Luca D’alessio, sulle note dell’ultimo singolo Io volevo solo te, una ballad scritta a prima firma su una delusione d’amore, una scritta sulla sabbia poi cancellata dalle onde del tempo in un mare di promesse non mantenute. A fargli i complimenti, a dispetto dell’etichetta affibbiatagli dai detrattori di “figlio di “- in quanto figlio di Gigi D’Alessio- è il mentore Zerbi: “Sei bravo. Complimenti per il disco di platino con Quello che fa male”. Pronta è la replica del cantautore di Napoli nonché nuovo Justin Bieber italiano, Luca: “Finalmente oggi sono chi sono, sono Luca. E’ la soddisfazione contro i pregiudizi”. Voto di ammissione per LDA: 10 e lode.

Vincente sembra dirsi l’alleanza in squadra tra LDA e Gio, anche lui certificato FIMI, insignito di disco d’oro. Ripescato nella competizione da Zerbi dopo l’eliminazione subita dalla Pettinelli, il cantante milanese esibisce il nuovo inedito Sotto la pioggia, dichiarandosi pronto a fare battaglia ai trapper del momento su Spotify: il brano di Gio è intenso, per musica e testo, e con un disco d’oro già all’attivo (raggiunto da freelancer, senza l’ausilio di una casa discografica) il giovane promette bene. Voto di ammissione per Gio: 9.

Spazio a Carola: per lei la maestra Celentano ricorda il consiglio di lasciarsi andare e di liberarsi dell’insicurezza, che le non consente di esprimersi al meglio. La ballerina classica esegue decisa una coreografia sulle punte in Medora Variation. Voto per Carola: 9. L’altro ballerino classico, Michele, esegue con agilità La Bayadère e sembra così volersi imporre già come un ballerino professionista. Voto per Michele: 9. A chiudere le esibizioni della squadra, Luigi Strangis. Il cantante esegue la canzone ereditata in dono dall’ex Amici, Enrico Nigiotti, dal titolo Tondo. Un brano impegnato e di ribellione contro il bodyshaming. Voto: 7.5. Leo, latinista adottato dalla Celentano, esegue una performance di latin, sulle note di Corason Espinado: non si era mai vista prima tanta classe in passi di latino. Voto: 7.5. Calma, scommessa di Zerbi, si esibisce con il singolo scritto a prima firma Routine, molto radiofonico. Voto: 8.

Amici 21 serale 2022, si forma la terza squadra capeggiata dal duo Pettinelli & Peparini

La configurazione della terza squadra ammessa al serale Amici 21, capeggiata dal duo femminile Veronica Peparini e Anna Pettinelli e già anticipata nel daytime del talent, vede Albe presentarsi sulle note di Giravolte, l’ultimo inedito del cantante, che spruzza aria di primavera da ogni nota. Voto: 8.

Si passa poi al rap di Crytical, sulle note dell’inedito Le mie parole sono armi, e il rapper può già dirsi pronto per una carriera artistica avviata, anche dal punto di vista della scrittura. Voto 7.5.

Il ballerino Dario mostra la sua versatilità in un assolo su Cambia un uomo e Malokera. Voto: 7.5.

John Erik è travolgente nella sua improvvisazione, in tutto il suo inconfondibile stile. Voto: 8.

Alice interpreta People help the people, nella sua metamorfosi in atto da ex ginnasta a ballerina. Voto: 9.



