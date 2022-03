Concorrenti Amici 21 serale e squadre/ Chi sono gli allievi e come sono composte

Amici 21, chi sono i concorrenti al serale? Le pagelle de Il sussidiario in vista del serale

Ci siamo, il via al serale di Amici 21, è vicino, e quella del 6 marzo 2022 può dirsi l’ultima puntata domenicale in vista della nuova ed ultima fase, che decreterà il vincitore assoluto dello show. Nel rinnovata puntata della domenica, i risultati delle consuetudinarie sfide di canto e ballo determinano i nuovi accessi al serale, con un colpo di scena: nessun’eliminazione dalla scuola e tutti i concorrenti, ballerini e cantanti superstiti della competizione tv, passano al serale dello show, LDA e Luigi Strangis inclusi, dopo la polemica sollevata dai fandom dei cantanti per la non ammissione alla fase serale inferta loro dal talentscout, Rudy Zerbi. A convincere quest’ultimo sono le esibizioni registrate in puntata dai cantanti: Luigi propone un medley di canzoni e il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, presenta un mashup tra l’inedito (record imbattuto di ascolti su Spotify Italia, ndr) Quello che fa male, e Perdere l’amore, pezzo cult di Massimo Ranieri. Ma non è tutto: LDA vince la gara corale giudicata dall’ospite di Amici 21 in studio integerrimo, Beppe Vessicchio, mettendo a tacere chi lo etichetta come “figlio di ” e quindi “un raccomandato”, per il fatto di essere figlio di Gigi D’Alessio. Voto per LDA: 10. Voto per Luigi Strangis: 9 e mezzo.

A conquistarsi la maglia dorata, inoltre, sarà anche Christian Stefanelli, dopo la minaccia del ritiro dallo show ad un passo dal via al serale di Amici 21. Il ballerino riesce a voltare pagina, facendo valere il suo talento innato nell’hip-hop, nonostante le insegnanti avverse Veronica Peparini e Alessandra Celentano, spinto dal desiderio di realizzare il suo sogno, di ballare, motivato anche dal mentore Raimondo Todaro. Voto per Christian: 9 e mezzo. Spazio anche a Gio Montana al secolo Giovanni Niro, che dopo aver gridato all’ingiustizia per l’eliminazione subita da Anna Pettinelli, si conquista la maglia dorata, da ormai allievo protetto di Rudy Zerbi, aggiudicandosi il primo posto nella classifica al termine della gara-cover giudicata dall’ospite in studio, Cristiano Malgioglio. Voto per Gio: 8.

Tra gli altri concorrenti ammessi al serale Amici 21, poi si confermano: Carola Puddu, Albe al secolo Alberto La Malfa, Serena Carella, John Erik Dela Cruz, Alex al secolo Alessandro Rina, Aisha Maryam, Dario Schirone, Sissi (Silvia Cesana) e Michele Esposito. Voto per gli altri ammessi: 8. E la set-list degli allievi magliati, prolunga ancora con Calma al secolo Marco Barbieri, Crytical al secolo Francesco Paone, Alice Del Frate, Leonardo Lini, Nunzio Stancampiano. Voto per quest’ultimi ammessi: 7 e mezzo, eccetto Alice, per lei voto 9 e mezzo.

Per un totale di 18 ammessi al serale di Amici 21!

Il serale di Amici 21 è ai nastri di partenza: come si configurano le squadre

Nell’attesa del via al serale di Amici 21 prodotto e condotto da Maria De Filippi, in partenza il prossimo sabato 19 marzo 2022 su Canale 5, si delineano le papabili configurazioni delle tre squadre rivali, ciascuna delle quali capeggiata da due insegnanti, uno di categoria ballo e l’altro di categoria canto, come preannunciato da Uomini e donne classico e over.

Potrebbe quindi confermarsi l’alleanza storica al serale Amici 21, formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, a cui si accorperebbero i rispettivi allievi cantanti LDA, Luigi, Calma, Gio, e gli allievi ballerini Leonardo, Carola e Michele. Inoltre, potrebbe confermarsi anche la squadra capeggiata da Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, con i rispettivi allievi ballerini John Erik, Dario, Alice, e gli allievi cantanti Alex, Sissi e Aisha. La terza squadra sarebbe invece capeggiata da Raimondo Todaro e Anna Pettinelli e questa si delineerebbe con un assetto di allievi composto dai ballerini Nunzio, Christian e Serena e i cantanti Albe e Crytical.

Non ci resta che attendere, quindi, la prima puntata del serale Amici 21, per saperne di più.

E infine, nella puntata di domani, verrà presentato il DIRETTORE ARTISTICO DEL SERALE di #Amici21: STEPHANE JARNY 🔥 pic.twitter.com/h3334Pkxxr — AMICI NEWS (@amicii_news) March 5, 2022





