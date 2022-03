Concorrenti Amici 21 serale, ecco chi sono agli allievi 2022/ Svolta per LDA e Luigi

Amici 21, ecco chi sono i concorrenti al serale 2022

Manca sempre meno al via al serale di Amici 21 in corso e intanto, i fedeli telespettatori del talent di Canale 5 si dicono in trepidante attesa di scoprire chi -tra i concorrenti ballerini e cantanti- verrà ammesso all’ambita fase finale in arrivo. Tra questi, ora si apprende che ci sono ufficialmente anche LDA e Luigi! Nelle ultime puntate del talent di Canale 5, la classe di concorrenti si è divisa in magliati e non magliati: i primi ad aggiudicarsi un posto per l’accesso al serale sono Carola, Albe, Serena, John Erik, Alex, Aisha, Dario, Sissi e Michele. Per il resto della classe, i non ammessi, c’è giusto il tempo di una puntata domenicale (quella prevista per il 6 marzo 2022 su Canale 5, ndr) e gli ultimi appuntamenti del daytime (fissati fino al 13 marzo 2022, ndr), per i ragazzi non magliati, di giocarsi così la chance di potersi aggiudicare una maglia dorata per l’ammissione al serale.

Negli ultimi giorni è divampata la polemica sui non magliati in vista del serale di Amici 21, sollevata dai telespettatori via social. Le contestazioni vedevano, in particolare, i fan di LDA e Luigi gridare all’ingiustizia contro Rudy Zerbi, ritenuto reo di non assegnare le maglie dorate ai due allievi nonostante i cantanti stiano macinando successo con i loro inediti. Si parla di Tondo e Io volevo solo te, gli ultimi due inediti di Luigi Strangis e LDA, che sono gli unici tra i singoli proposti da Amici 21 in corso ad essere debuttati tra le tendenze per la musica su YouTube Italia, piazzandosi rispettivamente alla #30 e alla #25 (LDA si conquista quindi un nuovo record, per la tendenza più alta su youTube, ndr).

Nel frattempo, le anticipazioni tv della puntata domenicale del 6 marzo 2022, rilevano che LDA presenterà un mashup di Perdere l’amore di Massimo Ranieri e la sua canzone record di ascolti su Spotify Italia, Quello che fa male, per la sua rinnovata candidatura all’accesso al serale. E stavolta il 18enne avrà la meglio. Ebbene sì, il figlio di Gigi D’Alessio potra stringere tra le mani la sua maglia dorata. A grande sorpresa, poi, insieme ad LDA, anche Luigi riuscirà nell’impresa e ad ammetterli al serale, dopo le contestazioni, sarà proprio Rudy Zerbi! Ma non è tutto. Perché, gli spoiler tv preannunciano che anche il resto della classe non magliata, riceverà l’ambita maglia dorata: si aggiungono quindi anche Calma, Gio, Crytical, Christian, Alice, Leonardo, per un totale di 16 ammessi al serale.

