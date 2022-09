CONCORRENTI AMICI 22, LA CLASSE 2022-2023/ 19 ragazzi ammessi, tra cui Aaron!

Concorrenti Amici 22: trapelano i nomi dei primi allievi confermati nel circuito canto e ballo

La prima puntata di Amici 22, registratasi in data 14 settembre 2022, vede confermarsi tra i banchi della scuola più amata dagli italiani aspiranti ballerini e cantanti professionisti più o meno noti nel mondo dei social network. A ciascuno di quest’ultimi, selezionati dalla commissione interna di Amici 22 formata dai professori, é spettata la scelta del proprio team di appartenenza e quindi del proprio insegnante di canto o ballo, a seconda della propria categoria di appartenenza.

Tommy, cantante, entra a far parte del team capeggiato da Rudy Zerbi e Mattia Zenzola, che vanta il successo raggiunto con la partecipazione ad Amici 21 poi interrotta per il ritiro ad un piede, fa accesso tra i concorrenti Amici 22 tornando a fare squadra con Raimondo Todaro. Asia, ballerina, entra a far parte del team capeggiato da Raimondo Todaro. Cricca, cantante, unisce le forze con il team capeggiato dall’insegnante di canto Lorella Cuccarini. Ramon, Rita e Gianmarco diventano allievi ballerini di Alessandra Celentano. Megan, ballerina, diventa allieva ballerina per un mese di prova di Raimondo Todaro. Samu invece ufficialmente allievo di Emanuel Lo. Federica, cantante, é allieva di Rudy Zerbi. Maddy, ballerina, é contesa dagli insegnanti Raimondo Todaro e Emanuel Lo. Aaron, cantante, appartiene al team di Rudy Zerbi. Tra i concorrenti Amici 22 cantanti, poi, Andrè entra a far parte del team di Arisa. Ludovica é allieva ballerina sotto l’ala protettrice di Emanuel Lo. Wax, cantante, unisce le forze con Arisa. Piccolo G si unisce al team di Rudy Zerbi.

La classe di concorrenti Amici 22 é quindi ufficialmente formata, per un totale di 19 allievi: 13 ragazzi e 6 ragazze, secondo le anticipazioni TV fornite dalla talpa insider fidata di Amici news. (Agg. Di Serena Granato).

Concorrenti Amici 22 ai nastri di partenza, tra cloni e profili influencer: si forma la classe, le anticipazioni TV

Ci siamo, in data odierna 14 settembre 2022 suonerà la campanella per la scuola più amata dagli italiani, giunta all’edizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con la registrazione del primo giorno tra i banchi di canto e ballo più ambiti in Italia. Quando ormai mancano poche ore al via del rinnovato talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, intanto, trapelano delle prime anticipazioni e indiscrezioni TV sui concorrenti Amici 22 e quindi candidati al banco di canto e ballo della celebre scuola, che all’ultima edizione di Amici 21 ha sfornato il fenomeno pop di Luca D’Alessio in arte LDA, che ha raggiunto il successo superando il pregiudizio generale affibbiatogli da chi lo ritiene un “figlio di papà” e “raccomandato” per il semplice fatto di essere il figlio di Gigi D’Alessio.

Con il rientro tra i banchi di scuola, i papabili concorrenti Amici 22, che registreranno l’ultima fase dei casting alla prima puntata del talent prevista nel pomeridiano di domenica 18 settembre 2022 su Canale 5, si segnalano delle importanti curiosità riprese da Amici news , che ha indagato sulle identità social dei possibili allievi cantanti e ballerini di Amici 22.

Tra i ragazzi, in particolare, si rileva una spiccata discrasia tra i profili social più o meno seguiti, in termini di numero di follower registrati dagli account attivi su Instagram, il social per antonomasia. Tra i nuovi concorrenti Amici, quindi, potrebbe confermarsi Federica Andreani che segna l’esiguo numero di soli 330 follower, Wax, di Milano, che ha oltre 2mila follower, Tommy Dhali che vanta oltre 7mila follower, Cricca Giovanni -che nell’immagine account mostra un’impressionante somiglianza in fatto di fisiognomica e stile con Albe, (concorrente alla precedente edizione di Amici 21), che é stato al centro di polemica di chi lo ha contestato come “clone” di Sangiovanni (Amici 20), e insieme a Niveo vantano oltre 2mila follower. Poi, spicca l’account social -tra gli altri più seguiti, Aaron, che svetta con l’esorbitante numero di 21mila seguaci (sarà forse grazie ai lunghi capelli shatushati?!) E, poi, ancora tra i concorrenti di Amici, Gianmarco che vanta 9mila seguaci e dall’immagine profilo sembra mostrare una spiccata somiglianza con l’ultimo ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese. Mic che per gli almeno 1.500 seguaci in bio scrive di vivere amando, ” living living”, Piccolo G che su Instagram con i 7mila seguaci promuove Difendo chi sono prodotto da Boss Doms. E ancora il ballerino dai capelli biondi, Ramon Agnelli, che ha almeno 2mila follower.

Chi sono i concorrenti Amici 22?

Habemus, inoltre tra i papabili concorrenti Amici 22, Spicci con oltre 6mila follower, la sexy ballerina Asia Bigolin oltre 2mila, il ballerino dai ricci capricciosi Gabbaio che ha oltre 16mila seguaci e potrebbe definirsi il “new Sebastian Melo (Amici 17) . E tra i ballerini più iconici si rilevano, poi, Samuele Segreto, sedicente attore ballerino con oltre 9mila seguaci e la ballerina Maddalena, che dall’alto dei suoi 7mila follower, in bio, rivela fieramente su Instagram l’esperienza di ragazza immagine e performer intrapresa nel cast del video di Perfetta così di Aka7even, ex Amici 20. E ancora Samuele Segreto, attore e ballerino che spicca per una vaga somiglianza con Biondo (cantante di Amici 17 e ora anche attore affermato) e un ballerino dall’username emoticon a forma di luna, che lo pseudonimo sia Moon?), che vanta un’impressionante somiglianza con Aka7even e un seguito di almeno 1.000 seguaci.

Tutti curiosi particolari che potrebbero dare vita all’insorgenza di nuove polemiche mediatiche, sui concorrenti di Amici 22. Non ci resta che attendere ulteriori anticipazioni TV dalle prime registrazioni della data odierna, per saperne di più.











