Concorrenti Amici 22 , la classe 2022/2023 si completa/ É polemica sul daytime!

Amici 22, i concorrenti formano la classe al completo: le reazioni

In data 20 settembre 2022, va in onda il primo appuntamento daytime di Amici 22 di Maria De Filippi, che vede formarsi la classe dei nuovi allievi della scuola più amata dagli italiani, e non mancano annesse polemiche. Il nuovo appuntamento tv che dà inizio alla fase dello slot pomeridiano quotidiano di Amici 22 decreta l’assegnazione degli ultimi due banchi disponibili nella scuola, uno di canto e uno di ballo, assegnati ai candidati Mattia Zenzola e Ludovica Grimaldi. Il primo accede nella scuola come voluto dall’insegnante Raimondo Todaro, il quale aveva promesso al giovane che lo avrebbe fatto rientrare al talent in seguito al ritiro di Mattia da Amici 21, dovuto ad infortunio al piede. L’ultima ad accedere nella scuola è la ballerina Ludovica, per il volere di Emanuel Lo, il quale seppur riconoscendo che la giovane non abbia ballato al massimo del suo potenziale, alla fine, decide di salvarla, all’esame di sbarramento. La classe di Amici 22, quindi, vede formarsi nel complesso di 19 allievi, 13 ragazzi e 6 ragazze, tra le annesse polemiche web. Una delle contestazioni più aggreganti mosse dal popolo della rete segnala in particolare la breve durata del daytime pomeridiano di Amici 22: “Dura troppo poco ‘sto daytime, lo vogliamo allungare, sì o sì”, si legge tra le righe della critica aggregante che muove un utente alla produzione Mediaset, per un prolungamento del consuetudinario slot del pomeriggio di Amici.

Le altre critiche web sui concorrenti di Amici 22

Ma non è tutto. Perché poi, tra le altre reazioni rilasciate sotto il post di benvenuto alla classe dei 19 concorrenti di Amici 22, che il talent dedica ai giovani talenti ammessi, emergono poi altri commenti social ancora. Come in particolare le parole di chi ricorda nostalgico l’edizione scorsa di Amici 21, che ha dato vita al fenomeno pop, Luca D’Alessio in arte LDA: “Raga, l’edizione è appena iniziata e secondo me è già pessima, nessun paragone in confronto ad amici 20 e 21. Si salvano giusto 5 precise, spero in tante sostituzioni”.

Insomma, Amici 22 ha appena avuto inizio e già fa discutere i telespettatori.

Ma chi sono, in sintesi, i 19 allievi di Amici 22? Tra i cantanti, habemus:

-Cricca (Giovanni), 19 anni, è di Riccione: ha ricevuto il sì da Lorella e Arisa, sceglierà lui il coach;

-Andre (Andrea Mandelli), 23 anni, è di Lecca: banco di Arisa;

-NDG (Nicolò Di Girolamo), 22 anni, vive a Roma: banco di Lorella Cuccarini;

– Andreani, 23 anni, è di Roma: scelta da Arisa;

-Aaron Cenere (Edoardo Boari), 17 anni, è di Nocera Umbra: scelto da Arisa e Rudy Zerbi;

-Wax, 20 anni: banco di Arisa;

-Piccolo G (Giovanni Rinaldi), 21 anni: banco di Rudy Zerbi;

-Tommy Dali (Tommaso Daliana), 23 anni, viene da Firenze: banco di Rudy Zerbi;

-Niveo (Marco Fasano), 18 anni, è di Lucca: scelto da Lorella Cuccarini e Arisa;

Tra i ballerini, habemus:

-Asia Bigolin, 21 anni, viene da Padova: banco di Raimondo Todaro;

-Maddalena Svevi, 17 anni, è di Genova: scelta da Emanuel Lo e Raimondo Todaro;

-Megan Ria, 17 anni, banco di prova da parte di Raimondo: tra un mese prenderà la sua scelta definitiva;

-Samuel Antinelli, 17 anni: scelto da Raimondo Todaro;

-Mattia Zenzola, 18 anni, viene da Bari: banco di Raimondo Todaro;

-Ramon Agnelli, 21 anni, vive a Milano: banco di Alessandra Celentano;

-Rita Pompili, 21 anni, vive a Padova: banco di Alessandra Celentano;

-Gianmarco Petrelli, 21 anni, di Roma: banco di Alessandra Celentano;

-Ludovica Grimaldi, 20 anni, è di L’Aquila: banco di Emanuel Lo.

