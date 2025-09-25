Concorrenti Amici 25, chi conquisterà un banco nella classe ufficiale del talent di Maria De Filippi? Il ritorno di Alessio Di Ponzio e non solo

Chi saranno i concorrenti Amici 25? Chi comporrà la nuova classe del talent di Canale 5? I fan del programma condotto da Maria De Filippi sono in trepida attesa: i nomi saranno annunciati oggi, nel corso della registrazione della prima puntata di Amici 25, in onda domenica 28 settembre, ma alcuni di questi sono stati già spoilerati in questi giorni. La prima (quasi) certezza della nuova classe si chiama Alessio Di Ponzio.

Chi ha seguito la scorsa edizione del talent ricorderà senza dubbio il ballerino di Emanuel Lo, costretto ad abbandonare la scuola ad un passo dal serale per un brutto infortunio. Ad Alessio, però, Emanuel ha promesso un posto nella classe di Amici 25, e negli scorsi mesi lui stesso ha confermato che ci sarebbe stato. Dunque, non sarà una sorpresa quando oggi, nel corso della registrazione, Maria annuncerà il suo nome.

In dubbio è invece il ritorno di Dandy Cipriano, altro ballerino di Amici 24 che ha lasciato il talent a un passo dal serale per infortunio. Molti si chiedono se avrà la stessa possibilità data ad Alessio, ma al momento sono pochi gli indizi su un suo ritorno. Le indiscrezioni delle ultime settimane indicano, invece, il possibile ingresso nella classe di Amici 25 di Michelle Cavallaro, un’ex protagonista de Il Collegio che è nota anche sui social come influencer e cantante. Altro papabile concorrente è Matteo Della Vecchia, che ad Amici ci è già stato lo scorso anno per sfidare TrigNO (che ha poi vinto). Si parla inoltre del possibile arrivo di giovani talenti come Plasma 8003, rapper il cui vero nome è Antonio Silvestri, e Kora, il cui vero nome è Benedetta Cornalba. Non resta che attendere le anticipazioni della registrazione di Amici 25 per sapere quali di questi nomi sarà confermato.