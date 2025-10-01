Concorrenti Amici 25: la verità sui “riciclati” dei talent. Fan furiosi per gli allievi già troppo famosi.

I concorrenti di Amici 25 stanno facendo chiacchierare i fan della scuola di Maria De Filippi. Anche quest’anno, infatti, c’è il dibattito su quelli che sono gli allievi ‘già famosi’ del cast, come successo nelle scorse edizioni. Se ci fermiamo a pensare, ne sono passati tanti: ricordiamo ad esempio Irama che aveva partecipato a Sanremo Nuove Proposte, oppure Gaia, che reduce da X Factor aveva fatto il suo ingresso nella scuola di Canale 5. La polemica si fa quest’anno ancora più dura. Il motivo? I ‘famosi’ sono un po’ più del solito.

Dopo la presentazione dei concorrenti di Amici 25, fatta sui social ufficiali del programma, sul web si è scatenata la caccia a scoprire cos’avessero fatto i ragazzi prima di approdare nella scuola, ed ecco che sono saltati fuori gli ‘altarini’. Ad esempio, abbiamo Michelle Cavallaro che quando aveva 14 anni aveva partecipato a Il Collegio nella sua seconda edizione su Rai 2. La ragazza era diventata però ancora più celebre dopo la sua relazione con Alex Wyse, anche lui ex allievo di Amici.

Continuiamo a scoprire chi sono i concorrenti di Amici 25 già famosi ed ecco che spunta il nome di Maria Rosaria Dalmonte, bravissima latinista che in passato aveva partecipato a Ballando con le Stelle. Correva l’anno 2016 e la ballerina era in coppia con Antonio Esposito nella versione ‘Ballando con Te‘. Si procede poi con un’ex attrice, Penelope Maria Massa, la quale ha preso parte al cast di Adorazione, serie Netflix venuta alla luce nel 2024. Penelope ha interpretato Ines nel quinto e sesto episodio. Alla fine, Michele Ballo, famoso violoncellista che aveva provato a far parte del cast di X Factor nel 2023 senza però riuscirci.