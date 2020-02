Concorrenti Amici Serale 2020/ Francesco in ansia: esordio con doppia eliminazione

I ragazzi di Amici 19 si stanno preparando al serale che aprirà i battenti venerdì 28 febbraio in prima serata su Canale 5. Martina è l’ultima ad essersi aggiunta ai concorrenti di questo serale che sono in totale 10. Non c’è la divisione in squadre ma un meccanismo tutto nuovo che Maria De Filippi ha spiegato nel corso della conferenza stampa di oggi. “Non ci sono squadre, né direttori artistici; – ha ricordato la conduttrice, che ha così spiegato – tre gironi fatti a classifica; il primo classificato del girone va alla puntate successiva, il secondo deve superare tre step, in base a televoto, giuria e Var. Una situazione quindi che ricorda l’edizione di un paio di anni fa che ha visto vincitore poi Irama.

Amici 19, Serale alle porte: Francesco in ansia per la doppia eliminazione?

A giudicare i ragazzi una giuria esterna d’eccezione, composta da Gabry Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada, più Tommaso Paradiso. La gara degli allievi si farà però subito complicata. Nella prima puntata di venerdì 28 febbraio, infatti, ci sarà una doppia eliminazione. Due di loro, dunque, diranno subito addio al sogno coltivato per mesi. Una consapevolezza che mette in crisi già alcuni dei concorrenti in gara, tra cui soprattutto Francesco. Maria De Filippi ha inoltre annunciato che “La finale di Amici avverrà dopo sei puntate, con 4 allievi.” Abbiamo dunque svelato che la Giuria sarà composta da tre elementi – Gabry Ponte, Vanessa Incontrada, Loredana Bertè, – mentre Tommaso Paradiso supporterà la giuria commentando le esibizioni e dialogando con i ragazzi. Nella prima puntata saranno ospiti J – Ax, Ermal Meta, Emma e Elisa.

