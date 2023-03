Concorrenti Amici serale 22, chi sono?/ Angelina Mango, Mattia Zenzola e…

Amici 22 di Maria De Filippi, tra i concorrenti ammessi al serale spuntano i riconfermati seralisti Mattia Zenzola e Angelina Mango

Quando ormai il serale di Amici 22 é dietro l’angolo, Mattia Zenzola e Angelina Mango sono anticipati tra i 15 concorrenti ammessi all’attesa fase TV del talent show di Canale 5. La promozione all’upgrade, nella competizione dei circuiti canto e ballo- per il montepremi finale e altri privilegi e ambiti riconoscimenti in palio al talent show -é uno dei contenuti della puntata che segna il preannunciato ritorno TV di Amici di Maria De Filippi. Come emerge dalle anticipazioni TV lanciate online da Superguida TV e Amici news, relativamente alla registrazione datata 3 febbraio della puntata, la cui messa in onda é in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il 12 marzo 2023.

L’atteso appuntamento in studio si apre con un gesto in segno di rispetto verso la conduttrice, nel lutto che segue la morte di Maurizio Costanzo, il consorte storico di Maria De Filippi. Questo, con una pronta replica della popolare conduttrice alle contestazioni social di chi -tra i telespettatori attivi via social- non vedrebbe di buon occhio il suo ritorno alle registrazioni TV pochi giorni dopo il decesso del consorte. “abbiamo saputo che al pubblico pronto ad entrare in studio per la registrazione è stato detto che all’ingresso di Maria De Filippi nessuno avrebbe dovuto urlare. Era previsto infatti un semplice applauso formale -si apprende dagli spoiler tv-. La conduttrice, una volta raggiunto il centro del palco, ha poi detto: “Ritorno a lavorare perché così mi hanno insegnato“.

L’ospite in studio é la cantante Francesca Michielin, ma sono i professori di ruolo nella scuola dei talenti, di canto e ballo, nonché futuri caposquadra nella Battle del serale, a stabilire i 15 concorrenti dell’attesa fase TV di Amici 22. Quella del serale é presumibilmente in partenza nella primavera 2023 delle reti Mediaset. E a stabilire i concorrenti seralisti é la media ponderata sulle apposite votazioni degli insegnanti di Amici 22.

Ma chi sono i 15 tra i 17 allievi in lizza, a conquistarsi il titolo di concorrente ammesso al serale di Amici 22? I seralisti che avevano agguantato la maglia dorata sono retrocessi, dal momento che si é aperta una nuova gara per l’ammissione al serale divisa in due giorni: uno per il ballo e l’altro per il canto.

Al termine della prima manche di sfida, tra i due gironi di categorie ballo e canto, hanno conseguito la maglia dorata tra i riconfermati seralisti (concorrenti ammessi al serale) la cantante Angelina Mango, le ballerina Maddalena Svevi e Isobel Fetiye Kinnear e la cantante Federica Andreani, confermandosi seralisti. “Questi ragazzi si sono esibiti una sola volta in tutta la puntata”, anticipano inoltre gli spoiler TV. Per la decretazione degli altri seralisti, si sono poi susseguite delle nuove sfide tra i gironi di canto e ballo, disputatesi tra ballerini e cantanti in lizza per un posto al serale di Amici 22.

Tra gli altri concorrenti ammessi al serale, anche la coppia Megan e Gianmarco

Alla seconda manche di sfide, sono in puntata i cantanti Aaron Cenere, Wax, anche lui riconfermato seralista come inoltre, poi, il ballerino Mattia Zenzola, ad ottenere l’accesso al serale, esibendosi “per ben due volte”. Alla terza manche si aggiungono ai 15 concorrenti ammessi al serale il riconfermato seralista ballerino Alessio Cavaliere, il cantante Piccolo G (che si aggiunge in coppia all’amata Federica) e il riconfermato seralista ballerino Ramon Agnelli. Alla quarta manche di sfide per l’accesso al serale sono promossi tra i concorrenti il riconfermato seralista ballerino Samuele Segreto, i cantanti Cricca (che si aggiunge in coppia con l’amata australiana Isobel) e NDG, il riconfermato seralista ballerino Gianmarco Petrelli insieme alla ballerina Megan Ria. Questo con i ballerini che si sono esibiti insieme a Mattia Zenzola, che da indiscusso protagonista della prova TIM, si é esibito per il contest ben 4 volte.

