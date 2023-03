Concorrenti Amici serale 22, come sono ammessi?/ La sfida canto vs ballo con inediti

Amici 22 di Maria De Filippi, il serale é a numero chiuso: chi é ammesso tra i 15 concorrenti supera un’ardua selezione

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con la selezione dei 15 concorrenti seralisti tra i 17 allievi ballerini e cantanti in corsa, che avviene a suon di “inediti” e in un modus operandi particolare. O almeno questo é stando a quanto si apprende dalle ultime anticipazioni TV, fornite da Amici news e Superguida TV, relativamente alla nuova ed ultima puntata registrata di Amici 22. E la messa in onda della stessa é prevista per il 12 marzo 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

“La puntata si è aperta con Maria De Filippi che ha detto che i posti al Serale erano solo 15 -esordiscono gli spoiler TV dell’attesa puntata di Amici 22, che decreta la promozione all’upgrade di concorrenti ammessi all’attesa fase finale, per 15 concorrenti -. I ragazzi però erano 17″. La messa in onda nello slot da prima serata, di Amici 22, é presumibilmente in partenza poco prima o all’inizio della primavera 2023, salvo cambiamenti repentini dei palinsesti Mediaset.

I professori di canto e ballo selezionano i 15 concorrenti ammessi al serale di Amici 22, tramite votazioni

Tra i 17 ballerini e cantanti allievi, rispetto al numero chiuso previsto per l’accesso al serale, “ci sono state pertanto due eliminazioni“. E come si sia ottenuta la maglia d’oro da seralista é presto detto. Un ruolo fondamentale é coperto, nell’ardua fase di selezione, dai professori di canto e ballo di ruolo al talent show. Questo attraverso una media ponderata calcolata sulla base delle votazioni registrate dai diretti interessati a fronte delle esibizioni che i 17 candidati alla fase serale sono chiamati a registrare, nel mezzo dei gironi di sfide: uno per il canto e l’altro per il ballo: “Solo raggiungendo una media dell’otto con i voti dei professori. Si sarebbe andati avanti ad oltranza finché non si fossero arrivati ad avere tutti i 15 componenti della classe del Serale”- fanno sapere in aggiunta gli spoiler TV di Amici 22-.

Nei due gironi di canto e ballo, tra le varie sfide, i cantanti in corsa si esibiscono non solo a prova di cover, ma anche sulle note dei nuovi inediti: “NDG canta quello della gara di Dardust, che alla fine quest’ultimo, il producer, ha prodotto. Il titolo del brano? Voglio di più. Cricca canta Maledetta felicità e non l’ultimo presentato, Australia, Niveo canta Passo passo”. Poi, é la volta di Angelina Mango, che ha canta Ti chiedo scusa amore mio. Federica Andreani canta Scivola. Aaron Cenere presenta Mi prenderò cura di te. Wax canta Grazie. Piccolo G presenta E’ normale”. Nel girone di ballo: Gianmarco Petrelli balla sulle note di Break Free di Ariana Grande. Successivamente The Loneliest e Due di notte. L’ultima esibizione é sulle note di Womanizer. Isobel Fetiye balla sulle note di Flowers di Miley Cyrus ha subito accesso al Serale; Alessio Cavaliere balla All of me, una coreo modern poi Cake by the ocean, una coreo hip hop e un’altra coreografia sulle note di Virale di Matteo Romano, prima dell’accesso: ottiene la maglia dorata al terzo girone di votazioni, come voluto dai prof.

Maddalena Svevi balla, al primo turno, Monster di Shawn Mandes e Justin Bieber.

Samuele Segreto ballato sulle note di There’s nothing holding me back. Successivamente Aldo Ritmo, L’anima vola e Crepe. Megan Ria balla What About Us, Can’t get you out of my head e Fiori di Chernobyl. Ramon Agnelli si esibisce sulle note di La vita splendida di Tiziano Ferro. Benedetta Vari, nel girone di ballo ad Amici 22, balla un passo a due con Umberto Gaudino. Quest’ultimo è l’unico professionista nel corpo di ballo di Amici 22 a esibirsi in puntata. Mattia Zenzola balla un samba contaminato con il passo doble. Nella gara Tim, invece balla un jive, sulle note di Blinding lights.

Tra i 17 ballerini e cantanti in corsa, quindi, la nuova ed ultima puntata pre-serale di Amici 22 decreta in tutto 2 eliminati e 15 concorrenti ammessi al serale.











