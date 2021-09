Concorrenti Ballando con le stelle 2021/ I nomi del cast: cast top, mistero Morgan

Chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle 2021? Ecco la nuova lista aggiornata

Composto anche per quest’anno il nuovo cast di Ballando con le stelle 2021 che andrà in onda in prima serata a partire da sabato 16 ottobre.

I primi nomi trapelati sono quelli di Al Bano, Arisa, Morgan, Memo Remigi, Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen e Giulia De Lellis, Fabio Galante, Mietta, Sabrina Salerno, Valerio Rossi Albertini, fisico e scienziato di Cartabianca e Federico Fashion Style. Di Più Tv suggerisce anche che sarebbero pronti a scendere in pista anche Alvise Rigo e Bianca Gascoigne, la figlia dell’ex centrocampista Paul Gascoigne, che aveva partecipato all’Isola dei famosi per poi ritirarsi a causa di un infortunio.

Il benvenuto di Arisa all’interno del cast per questa edizione è stato annunciato dalla stessa presentatrice Milly Carlucci che ha scritto su Instagram: “Benvenuta Arisa nella famiglia di Ballando Con Le Stelle”.

Per quanto riguarda la giuria non è previsto nessun cambio: torneranno Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, mentre al fianco della presentatrice ci sarà Paolo Belli, altro protagonista indiscusso dello show.

Ballando con le stelle: 2021 la presenza di Morgan nel cast è a rischio?

Il nome di Morgan è stato uno tra i primi ad essere annunciato all’interno del cast di Ballando con le stelle 2021, il cantante però è sempre pronto a sorprendere chiunque, infatti, nel numero del settimanale Chi in uscita quest’oggi è apparsa l’indiscrezione sul futuro incerto del cantante all’interno dello show di Milly Carlucci.

La presenza di Morgan all’interno di Ballando con le stelle 2021 sarebbe messa a rischio, dunque, a causa di “divergenze sul contratto”. Uno shock per il pubblico che non vedeva l’ora di ammirare il cantante nelle vesti di ballerino, ma non è detta l’ultima parola, l’indiscrezione non è ancora stata confermata.

