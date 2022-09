Concorrenti Ballando con le stelle 2022 a Techetechetè/ Milly Carlucci “Che onore”

Techetechetè e l’omaggio a Ballando con le stelle 2022

Sabato 8 ottobre, in prima serata su Raiuno, parte la nuova edizione di Ballando con le stelle. Ad un mese esatto dal ritorno in tv dello show del sabato sera di Raiuno amatissimo dal pubblico, Techetechètè ha deciso di rendere omaggio allo show con una puntata speciale in onda oggi, giovedì 8 settembre, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1. Un vero e proprio omaggio quello di Techtechetè di fronte al quale Milly Carlucci non ha nascosto il proprio entusiasmo. “Speciale di Techetechettè tutto dedicato a Ballando con le Stelle. Una cosa pazzesca, siamo onoratissimi!“, ha fatto sapere la Carlucci che ha poi ricordato l’appuntamento ai fan sui suoi profili social. Nel corso della puntata di Techetechetè, dunque, saranno riproposti alcuni dei momenti più importanti con i ed emozionanti dei concorrenti Ballando con le stelle vissuti nel corso delle varie edizioni per poi lasciare spazio al cast di Ballando con le stelle 2022 che debutterà sulla pista di Raiuno sabato 8 ottobre.

I concorrenti Ballando con le stelle 2022

Chi sono, dunque, i concorrenti Ballando con le stelle 2022 che saranno omaggiati questa sera nel corso della nuova puntata di Techetechetè? Ad annunciarli è stata Milly Carlucci nel promo ufficiale della trasmissione già trasmesso da Raiuno. Sulla pista, dunque, scenderanno: “Gabriel Garko, Ema Stokholma, Giampiero Mughini, Marta Flavi, Paola Barale, Lorenzo Biagiarelli, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Luisella Costamagna, Iva Zanicchi, Dario Cassini, Alessandro Egger, Enrico Montesano!“.

Nel corso della puntata di oggi di Techetechetè, dunque, il pubblico avrà modo di conoscere già i concorrenti Ballando con le stelle 2022, scoprendo i loro sogni, le loro aspirazioni e non è escluso che vengano svelate anche alcune coppie

