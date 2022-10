Concorrenti Ballando con le stelle 2022, chi sono?/ Da Iva Zanicchi a Garko

Nuovi concorrenti Ballando con le stelle 2022: chi sono le donne

Chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle 2022? Chi scenderà sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico sperando di conquistare grandi consensi tra il pubblico e la giuria? Grandi nomi per la 17esima edizione di Ballando con le stelle che ha messo su un cast in cui sono presenti grandi artiste, showgirl, sportivi, giornalisti, attori, chef e nomi che hanno già scatenato la polemica prima ancora del debutto ufficiale. Come sempre, Milly Carlucci e la sua squadra hanno messo su un cast eterogeneo in cui è fitta la presenza di donna e uomini.

Chi sono, dunque, le concorrenti di Ballando con le stelle 2022? La showgirl Paola Barale che, dopo anni di assenza dalla televisione italiana, ha accettato di mettersi in gioco partecipando al talent show di Milly Carlucci. Spazio, poi, a Marta Flavi e Luisella Costamagna che, con la loro eleganza, proveranno a superare ogni sfida. Le ultime due donne di Ballando con le stelle 2022 sono poi Rosanna Banfi che è pronta a portare l’importante messaggio della rinascita dopo aver lottato la malattia e la conduttrice Ema Stockolma, pronta a sprigionare tutta la sua energia in pista.

I concorrenti uomini di Ballando con le stelle 2022

Accanto alle concorrenti, non mancano, naturalmente, i concorrenti uomini di Ballando con le stelle 2022 che quest’anno promettono di regalare scintille e scatenare i commenti degli utenti e della giuria. Già da questa sera, il pubblico conoscerà così tutti i concorrenti e tra gli uomini, uno dei più attesi, è sicuramente Gabriel Garko che, lontano da tempo dal piccolo schermo, frequentato nell’ultimo periodo solo per varie interviste, è pronto a sprigionare tutto il suo sex appeal.

Spazio, poi, al nome che è stato già travolto dalle polemiche ovvero Enrico Montesano che Milly Carlucci ha voluto per il suo talento e la grande carriera che ha costruito nel corso degli anni. Attesissimo anche Lorenzo Biagiarelli, chef e fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Riuscirà a dimostrare il proprio talento senza lasciarsi travolgere dalle polemiche? Infine, tra gli uomini troviamo anche Giampiero Mugini, Alex Di Giorgio, Dario Cassini e Alessandro Egger.

Gabriel Garko già in pole per la vittoria

Nonostante Ballando con le stelle 2022 parta ufficialmente questa sera, c’è già il primo nome in pole per la vittoria finale. Il grande favorito è Gabriel Garko che ha già dimostrato di saper ballare con la fiction Rodolfo Valentino. Insieme all’attore, in pole per arrivare fino in fondo ci sono Ema Stokholma e Paola Barale.

Destano grande curiosità, inoltre, Alex Di Giorgio e Alessand­ro Egger ovvero i nomi più giovani del cast la cui presenza sta già conquistando il popolo dei social. Saranno questi i nomi che riusciranno ad arrivare in fondo al programma? Lo scopriremo puntata dopo puntata.

