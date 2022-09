Concorrenti Ballando con le stelle 2022, chi sono?/ Enrico Montesano nel mirino e…

Ballando con le stelle 2022, chi sono i concorrenti della nuova edizione?

Il prossimo 8 ottobre partirà la nuova edizione di Ballando con le stelle 2022. La padrona di casa sarà Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli e dalla sua band. Confermati in qualità di giurati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Confermato anche Alberto Matano, che ogni settimana verrà affiancato da un ospite. Assente Roberta Bruzzone per altri impegni professionali. Per quanto riguarda la giuria popolare confermata Rossella Erra che sarà affiancata da Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Tra i nomi che andranno a comporre il cast di questa edizione troviamo Iva Zanicchi, Alex Di Giorgio, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Dario Cassini, Ema Stockolma, Alessandro Egger e Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Ancora non è stato svelato l’abbinamento celebrità-maestri ma, secondo alcune voci, Gabriel Garko avrà come maestra Giada Lini, Mughini sarà invece diretto da Veera Kinnunen, mentre Alex Di Giorgio avrà come insegnante di ballo Moreno Porcu. Il maestro di Ema Stokholma sarà Angelo Madonia e Lorenzo Biagiarelli sarà abbinato ad Anastasia Kuzmina.

Ballando con le stelle 2022, polemica su Enrico Montesano: la difesa di Milly Carlucci

La partecipazione di Enrico Montesano a Ballando con le stelle 2022 ha scatenato numerose polemiche. Negli ultimi anni, il comico si è fatto portavoce del movimento novax e nomask e la sua partecipazione al programma ha scatenato un vespaio di polemiche. Le critiche più dure sono state sollevate nei confronti di Milly Carlucci che in un’intervista al Settimanale Dipiù Tv ha motivato la sua scelta: “Mi occupo di fare spettacolo, il resto lo lascio fuori dalla porta. Posso dirle che sono una grande ammiratrice di Enrico Montesano, per me è una pietra miliare della cultura italiana. Lo ringrazio infinitamente per aver accettato. Da tempo sognavo di averlo”.

A far discutere, ancora prima di iniziare, anche la possibilità che è stata data al nuotatore gay Alex Di Giorgio di avere un partner omosessuale, come richiesto da lui. E’ la prima volta che accade nel programma ma anche in questo caso Milly Carlucci si è lasciata scivolare le critiche addosso: “Mi ha fatto una richiesta precisa, quella di danzare con un ballerino maschio e noi l’abbiamo accolta. Ha chiesto espressamente che il suo maestro non fosse eterosessuale ma avesse la sua stessa sensibilità, lo stesso vissuto, con l’idea di poter raccontare in che modo tutti e due sono usciti allo scoperto dichiarando il loro orientamento. Vogliono essere un esempio per chi non ha il coraggio di farlo e ne soffre”.











