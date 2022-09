Concorrenti Ballando con le stelle 2022: chi sono?/ Nomi nel promo: Alex Di Giorgio…

Concorrenti Ballando con le stelle 2022: i nomi nel promo ufficiale

Chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle 2022? La nuova edizione del programma di Milly Carlucci prenderà il via su Raiuno da sabato 8 ottobre. La rete ammiraglia della Rai, tuttavia, ha già fatto partire il countdown trasmettendo il promo ufficiale che svela i nuovi concorrenti, ma anche i maestri di ballo di cui alcuni debuttanti dopo l’addio di diversi maestri, ultimo Stefano Oradei. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, è prio Milly Carlucci ad annunciare i nomi presenti nel cast e di cui aveva già parlato in un’intervista rispondendo alle critiche per la presenza di Enrico Montesano tra i concorrenti.

Felice di poter tornare a condurre la trasmissione che, da anni, fa compagnia agli italiani, Milly Carlucci annuncia con orgoglio tutti i concorrenti su cui ha deciso di puntare per un’edizione che promette di regalare scintille ed emozioni ai telespettatori.

Milly Carlucci annuncia i concorrenti nel promo di Ballando con le stelle 2022

Se per scoprire i nomi di tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sarà necessario aspettare il 19 settembre, giorno della prima puntata del reality, Milly Carlucci annuncia con grande anticipo i nomi dei concorrenti di Ballando con le stelle 2022, pronti a scendere in pista e a trasformarsi in veri ballerini grazie all’aiuto dei maestri di ballo di cui molti andranno a sostituire alcuni maestri storici come Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira che formeranno la giuria popolare con Rossella Erra.

Sorridente e felice di poter tornare ad essere la padrona di casa del sabato sera di Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia con entusiasmo i concorrenti della nuova edizione di Ballando. In pista, così, ritroveremo: “Gabriel Garko, Ema Stokholma, Giampiero Mughini, Marta Flavi, Paola Barale, Lorenzo Biagiarelli, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Luisella Costamagna, Iva Zanicchi, Dario Cassini, Alessandro Egger, Enrico Montesano!“.

