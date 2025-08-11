Concorrenti Ballando con le stelle 2025, c'è Martina Colombari e non solo: nel cast arrivano insieme anche la coppia Bendetta Parodi e Fabio Caressa?

Martina Colombari concorrente a Ballando con le stelle 2025, l’annuncio: “Pronti a venire con me”

Le indiscrezioni dei giorni scorsi hanno trovato conferma: Martina Colombari sarà nel cast di Ballando con le stelle 2025. In questi minuti è arrivato l’annuncio ufficiale tramite i profili social del programma. E dunque dopo i già annunciati e confermati nomi di Andrea Delogu, la signora Coriandoli Maurizio Ferrini, Francesca Fialdini, Rosa Chemical, Marcella Bella e Barbara D’Urso (e le relative ipotesi sui cachet) scenderà in pista anche l’ex Miss Italia. Attualmente la data prevista per l’inizio dello show del sabato sera di Rai1 giunto alla sue ventesima edizione è per sabato 27 settembre.

Attrice e speaker radiofonica e negli anni scorsi concorrente di Pechino Express insieme al figlio Achille Costacurta, a settembre Martina Colombari sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2025 ed ad annunciarlo è stata lei stessa con un video ironico postato sui profili dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Nell’ambientazione insolita e circondata da un gregge di capre, la Colombari ha chiesto all’insolito e originale pubblico: “Siete pronte a venire con me a Ballando con le stelle?” Dopo un periodo familiare non facile per i problemi del figlio Achille, per la moglie di Billy Costacurta Ballando può essere un’ottima vetrina per raccontare la sua vicenda e cercare di mandare un messaggio e un aiuto a chi si trova nelle sue stesse situazioni.

Concorrenti Ballando con le stelle 2025: nel cast anche la coppia formata da Benedetta Parodi e Fabio Caressa?

Il nome di Martina Colombari concorrente ufficiale si aggiunge alla lunga lista dei concorrenti Ballando con le stelle 2025 già svelati e di quelli che presto potrebbero aggiungersi. Le indiscrezioni in tal senso si moltiplicano ma alcuni nomi sono più improbabili di altri. Il sempre attento Hit su AffariItaliani.it ha stilato un elenco dei papabili nel cast. Se si esclude Flavio Insinna, già annunciato come concorrente a Tale e Quale Show ed Anna Safroncik impegnata nella fiction di Canale 5 Colpa dei sensi potrebbero approdare nella pista da ballo l’ex Miss Italia Eleonora Pedron, l’ex conduttore di Mi manda Rai3 Piero Marrazzo e la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel. E non è tutto a questi nomi si aggiunge quelli di un’amata coppia televisiva tra le più solide del mondo dello spettacolo: Benedetta Parodi con Fabio Caressa, marito e moglie da più di 25 anni.

