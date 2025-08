Concorrenti Ballando con le stelle 2025: c'è Rosa Chemical ma l'annuncio ufficiale divide il web: "Adoro" "Siete alla frutta è una macchietta"

Concorrenti Ballando con le stelle 2025: annuncio ufficiale di Rosa Chemical

Dopo il successo a Sanremo con la sua Made in Italy che ha generato non poco scandalo anche per il famosissimo bacio con Fedez, Rosa Chemical sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2025. La pista da ballo più famosa della tv avrà tra i suoi protagonisti anche Manuel Franco Rocati, vero nome dell’artista che sarà pronto a mettersi di gioco del resto lui stesso ha promesso scintille già nel video di presentazione: “Pensavate che stessi dormendo, eh? No… Perché chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando con le Stelle. E io, invece, ci sarò. Ci vediamo lì.”

Attraverso i canali social della trasmissione, dunque, dopo Andrea Delogu e la Signora Coriandoli (Maurizio Ferini) ecco tra i concorrenti Ballando con le stelle si sarà anche il cantante pronto a scatenarsi a partire da sabato 27 settembre 2025. Cantante trapper ed eccentrico e performer negli ultimi anni Manuel si è cimentato anche in altri ruoli televisivi. Negli scorsi mesi è stato giurato di Like a Star, il talent show condotto da Amadeus sul Nove ed adesso è pronto a mostrare le sue doti di ballerino nello show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci, non è stato ancora chi sarà la sua partner nello show.

Rosa Chemical è un concorrente di Ballando con le stelle 2025 ma l’annuncio ufficiale divide il web

L’annuncio ufficiale di Rosa Chemical tra i concorrenti Ballando con le stelle nella prossima edizione ha diviso il web. Moltissimi sono stati i commenti entusiasti per la scelta di un’artista controcorrente: “Una scelta che rompe gli schemi! Rosa Chemical porterà sicuramente uno stile unico a #BallandoConLeStelle. Pronti a ballare fuori dagli standard? 💃🖤” “Oddioooooooo Hahahaha 😂😂😂😂 sarà troppo divertente” “Simpaticissimo sono molto contenta.” Tuttavia non sono mancati anche commenti contrariati: “Prendete proprio tutti, siete alla frutta” “Ma è una macchietta” “Nn sapete proprio chi andare a “pescare” …” Si scoprirà solo vedendolo all’opera se davvero il cantante sarà un vulcano di originalità oppure no, nel frattempo, com’era prevedibile, il web si è diviso sulla sua partecipazione.

