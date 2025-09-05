I concorrenti di Ballando con le stelle 2025 sono stati annunciati ma spuntano i nomi di chi ha detto no a Milly Carlucci.

Ballando con le stelle sta per tornare in onda con l’edizione 2025 e al timone dello show ci sarà ancora Milly Carlucci che, dopo aver convinto Paolo Belli a scendere in pista come concorrente, avrà al proprio fianco Massimiliano Rosolino. Come hanno annunciati i canali social del programma del sabato sera di Raiuno, i concorrenti ufficiali sono: Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara D’Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Beppe Convertini.

Prima di annunciare il cast ufficiale, Milly Carlucci ha provato a proporre di partecipare al suo show anche ad altri nomi che, tuttavia, avrebbero rifiutato. Stando, infatti, a quello che scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Milly Carlucci avrebbe ricevuto diversi no.

Concorrenti Ballando con le stelle 2025: i no per Milly Carlucci

“La instancabile Milly ha dovuto incassare anche dei no difficili da digerire…”. Comincia così il retroscena svelato da Alberto Dandolo su Ballando con le stelle. Secondo quanto fa sapere il giornalista sul settimanale Oggi, avrebbero rifiutato l’offerta della Carlucci Christian De Sica, Claudio Cecchetto e dulcis in fundo Francesca Pascale.

“La Pascale però, come da noi anticipato, potrebbe volteggiare sulla pista dello show in veste di ballerina per una notte…”, fa sapere ancora Dandolo secondo il quale la conduttrice Rai avrebbe incassato anche il no di Federica Pellegrini che avrebbe dovuto sostituire Paolo Belli. “La campionessa di nuoto ha dato forfait per inderogabili e non meglio precisati impegni professionali…”, conclude il giornalista.