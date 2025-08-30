Concorrenti Ballando con le stelle 2025: "Coppia vip-maestro? Ecco cosa c'è dietro": spunta un retroscena di Anastasia Kuzmina

Sono stati annunciati ufficialmente tutti i concorrenti di Ballando con le stelle 2025 e nelle scorse hanno iniziato a circolare sul web anche le possibili coppie vip-maestro e già c’è chi mormora che proprio grazie a questi abbinamenti si sappia già quale sarà la coppia, o le coppie, favorite e avvantaggiate. Al di là di dietrologie, tuttavia, una storica maestra dello show di Milly Carlucci ha rotto il silenzio per rivelare cosa c’è dietro gli abbinamenti.

A chi ha chiesto espressamente qual è il criterio con il quale affidano un vip piuttosto che un altro ad un maestro di ballo, Anastasia Kuzmina ha rivelato: “Ovviamente i parametri più importanti sono altezza, età e compatibilità caratteriale” Tuttavia ciò non sempre è scontato, basta ricordare l’anno scorso i diverbi ed i contrasti proprio per il diverso carattere ed approccio tra Federica Pellegrini ed Angelo Madonia. Insomma nessuna dietrologia anche se la Kuzmina ha concluso sibillina: “Poi ci sono tanti altri fattori che incidono, immagino. Ma non decido io, quindi chiedete a chi decide.”



Ballando con le stelle 2025, Anastasia Kuzmina svela retroscena: quando in onda e concorrenti

Dopo aver svelato il retroscena sugli abbinamenti tra vip e maestri di ballo a Ballando con le stelle 2025, svelando che non c’è nessun ‘intrigo’ dietro, Anastasia Kuzmina ha ammesso di essere pronta e carica per questa nuova avventura e di sperare di trovarsi bene con il suo nuovo partner che secondo gli ultimi rumor dovrebbe essere una sua vecchia conoscenza, Paolo Belli che quest’anno toglierà i panni di co-conduttore dello show dalla sala delle Stelle per scendere in pista come concorrente. I 13 vip in gara sono stati tutti svelati, tra di loro c’è Barbara D’Urso, la Signora Coriandoli, Francesca Fialdini ma anche Nancy Brilli e Martina Colombari fino a Rosa Chemical, Filippo Magnini e Fabio Tognini mentre la data d’inizio è prevista per sabato 22 settembre 2025 sempre in prima serata su Rai1.

