Francesca Pascale sarà una concorrente di Ballando con le stelle 2025? Milly Carlucci spera nel colpaccio: l'indiscrezione di Chi

L’estate è appena iniziata ma i protagonisti della televisione italiana sono già ampiamente focalizzati sulla nuova stagione televisiva in partenza tra pochi mesi, subito dopo la lunga pausa estiva. Tra questi troviamo Milly Carlucci che, in questo periodo, è già proiettata verso Ballando con le stelle 2025 in partenza dall’autunno.

La macchina organizzativa della trasmissione è già avviata in vista della nuova attesissima edizione, con la padrona di casa che sta già sondando il terreno per creare il cast di nuovi concorrenti e strappare il “sì” ai Vip che si esibiranno sul palco.

È proprio delle ultime ore l’indiscrezione, riportata dal settimana Chi, secondo cui la conduttrice Rai avrebbe già messo gli occhi su una potenziale concorrente della nuova edizione: si tratterebbe di Francesca Pascale.

“Milly Carlucci prova a chiudere il primo colpo per la prossima edizione di Ballando con le Stelle: Francesca Pascale“, scrive il settimanale Chi annunciando l’indiscrezione bomba. “La conduttrice ha incontrato l’ex compagna di Silvio Berlusconi per convincerla a partecipare come concorrente. Un corteggiamento che parte da lontano, già nel 2022 Carlucci aveva invitato l’attivista che nell’ultimo anno è stata più volte in tv. Riuscirà a strappare il sì e a superare i suoi dubbi?“.

Francesca Pascale è effettivamente un nome che spesso è circolato attorno a Ballando con le stelle. Milly Carlucci già gli scorsi anni aveva provato a convincerla a partecipare al programma, corteggiandola per lungo tempo ma senza mai essere riuscita a strapparle una risposta positiva. Quest’anno potrebbe davvero essere quello buono: la conduttrice Rai è abituata a piazzare colpi ad effetto per arricchire il cast di Ballando e sicuramente, anche quest’anno, non mancheranno le sorprese in pista!