Ballando con le stelle 2025 tornerà in onda dal 27 settembre, su Raiuno, lanciando nuovamente la sfida a tu sì que vales che, nella nuova edizione, avrà in giuria Paolo Bonolis al posto di Gerry Scotti. All’annuncio dei concorrenti ufficiali manca ancora tempo, ma sul web, stanno circolando tantissimi nomi in merito ai big che potrebbero scendere sulla pista da ballo di Raiuno per sottoporsi al giudizio dei giudici Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Mariotto.

Il primo nome che continua ad essere accostato al programma del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci è quello di Barbara D’Urso che, dopo essere stata ballerina per una notte, potrebbe realmente mettersi in gioco come concorrente sfoggiando le sue doti da ballerina ma i nomi su cui starebbe lavorando la Carlucci sono diversi.

Concorrenti Ballando con le stelle 2025; i nomi in ballo

Tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2025 dovrebbe esserci Rosa Chemical che, dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston, sarebbe pronto a scendere in pista come ballerino. Dovrebbe esserci, inoltre, anche l’ex Miss Italia, Martina Colombari, mentre Gabriele Parpiglia ha anticipato la presenza di Piero Marrazzo, ex Presidente della Regione Lazio.

Inoltre, sempre Gabriele Parpiglia ha svelato che, dopo il no di Francesco Totti, Milly Carlucci starebbe provando a convincere ad accettare di partecipare al programma Chanel Totti. L’ultimo nome accostato allo show di Raiuno che, da anni, incolla milioni di telespettatori ai teleschermi è quello di Fabio Fognini che, dopo aver praticato tennis per anni, sarebbe pronto a scendere in pista come ballerino.

