Ballando con le Stelle 2025, Nancy Brilli si unisce a Barbara d’Urso e Rosa Chemical: il cast è già il più esplosivo di sempre.

Concorrenti Ballando con le Stelle 2025, confermata Nancy Brilli!

Oggi 14 agosto è arrivata un’altra splendida notizia: Nancy Brilli è una concorrente di Ballando con le Stelle 2025! A ‘spoilerarlo’ è stato Gabriele Parpiglia negli scorsi giorni anche se il rumor è arrivato anche da Davide Maggio, che aveva diffuso la voce sulla presenza dell’attrice nel cast del talent di Milly Carlucci in partenza da settembre. Dopo la conferma di Barbara d’Urso, Martina Colombari e tanti altri vip, ci sarà anche la famosa attrice che come di consueto ha annunciato la sua partecipazione sui social.

Milly Carlucci, quindi, ha messo a segno un nuovo colpaccio e si prospetta una stagione incredibile di Ballando con le Stelle 2025 con un cast a dir poco pazzesco. Sono proprio questi, infatti, i mesi in cui si definisce tutto il parco concorrenti, con un lavoro incredibile da parte della redazione e degli autori che fanno la qualsiasi per costruire un’edizione degna di passare alla storia. Ma andiamo ora a scoprire come Nancy Brilli ha annunciato di far parte del programma.

Concorrenti Ballando con le Stelle 2025, l’annuncio di Nancy Brilli: “Sono contentissima!“

Nancy Brilli, come tutti i concorrenti di Ballando con le Stelle 2025, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, con un video annuncio sulla sua partecipazione: “Eccoci qua! Finalmente dopo tanto tempo farò Ballando con le Stelle. Ah mi diverte moltissimo e sono molto contenta di questa nuova avventura, di lavorare con Milly, di conoscere i miei nuovi colleghi ballerini”, poi ha continuato, “E, perché no, iniziare una gara anche con me stessa. Bisogna vedere che riesco a combinare. Ma sono capa tosta e qualcosa imparo, imparo a ballare ed è fantastico! Ciao, a presto”.

Facciamo ora un recap su chi sono i concorrenti di Ballando con le Stelle 2025: per ora i nomi ufficiali sono quelli di Andrea Delogu, la Signora Coriandoli, Rosa Chemical, Martina Colombari, Barbara d’Urso, Francesca Fialdini, Martina Colombari e Nancy Brilli. Tra i maestri torna a sorpresa anche Simone Di Pasquale, amatissimo dai fan del programma Rai.