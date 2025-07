Spuntano nomi nuovi per i concorrenti di Ballando con le stelle 2025: Milly Carlucci avrebbe messo nel mirino anche un'ex Miss Italia.

Nonostante sia piena estate e all’inizio delle tante trasmissioni manchino ancora mese, sia in casa Rai che a Mediaset, c’è fermento per preparare la prossima stagione televisiva. La Rai, in particolare, come ogni anno, punta su Ballando con le stelle che, sebbene vada in onda da vent’anni, continua ad appassionare il pubblico portando a casa sempre ascolti alti. Per Milly Carlucci, dunque, i prossimi mesi saranno abbastanza intensi per formare il cast dei concorrenti e provare a convincere anche quei vip che non sembrano pronti a mettersi in gioco sulla pista da ballo di Raiuno.

Chanel Totti concorrente di Ballando con le stelle 2025?/ Milly Carlucci tenta il colpaccio

Nelle ultime settimane stanno circolando diversi nomi. Quelli che stanno già incuriosendo il pubblico sono quelli di Barbara D’Urso e Lorena Bianchetti che potrebbero essere le prime concorrenti. Tuttavia, Milly Carlucci avrebbe intenzione di provare a convincere anche un’ex Miss Italia.

Ballando con le stelle 2025: Martina Colombari tra i concorrenti?

Dopo la smentita di Flavio Insinna che ha assicurato che non parteciperà, Gabriele Parpiglia ha svelato che Milly Carlucci starebbe provando a portare nel cast dei concorrenti Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti che, dopo aver partecipato come ospite a Sognando Ballando con le stelle, ha rifiutato la partecipazione come concorrente.

Ballando con le stelle 2025, Flavio Insinna concorrente? L'attore fa chiarezza/ "La mia cena con Carlucci"

Secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” del settimanale Chi, pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 9 luglio 2025, tuttavia, la Carlucci starebbe provando a convincere anche una delle ex Miss Italia più belle e amate dal pubblico come Martina Colombari. Per ora, quello della Carlucci sarebbe solo un corteggiamento alla fase iniziale ma stando a quello che fa sapere Giuseppe Candela, la conduttrice sarebbe convinta di poterle strappare un sì.