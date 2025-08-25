Concorrenti Ballando con le stelle 2025: svelato cast ufficiale di Milly Carlucci ma è polemica: ecco perché, tutti i vip in gara

Ballando con le stelle 2025, svelati tutti i concorrenti: chi sono i 12 vip nel cast di Milly Carlucci

Da settimane il profilo social del show del sabato sera di Rai1 annuncia uno dopo l’altro tutti i concorrenti Ballando con le stelle 2025 ed ormai ci siamo: il cast dei 12 vip che scenderanno in pista nella trasmissione di Milly Carlucci è ultimato. Le prime ad essere state annunciate sono state le conduttrice Andrea Delogu e Francesca Filadini seguite dalla Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini e poi dall’eccentrico cantante Rosa Chemical. Nel cast di Ballando 2025 farà parte anche l’attrice Nancy Brilli. L’ultimo ad essere stato annunciato in queste ore ma che già circolava da tempo è il conduttore Beppe Convertini.

Ballando con le stelle 2025, i "si" e "no" a Milly Carlucci: da Pellegrini a Totti/ Il cast stellare

Il nome più atteso e importante tra i concorrenti Ballando con le stelle 2025 è quello di Barbara D’Urso che segna il suo ritorno in tv dopo oltre due anni di assenza e l’approdo in Rai in uno show in cui tra l’altro verrà giudicata dalla sua rivale storica Selvaggia Lucarelli. Da settimana il suo nome è al centro di rumor e indiscrezioni sia per il silenzio social sulla sua partecipazione che per i compensi, il cachet molto alto che inizialmente sembrava corrisposto in parte direttamente da Milly Carlucci che in seguito ha smentito tutto. Nel cast figurano anche Marcella Bella, Martina Colombari, Filippo Magnini e Fabio Fognini. Ancora da confermare ma clamoroso il nome di Paolo Belli, da sempre co-conduttore del programma pronto ad un nuovo ruolo.

"Milly Carlucci non ha pagato di tasca propria per Barbara D'Urso a Ballando"/ Il retroscena choc

Concorrenti Ballando con le stelle 2025, svelati tutti i nomi ma scoppia la polemica: cosa sta succedendo

Svelati (quasi) tutti i concorrenti Ballando con le stelle 2025, tuttavia, è già nata la prima polemica. Sui social, infatti, in molti lamentano il fatto che il cast, ad eccezione di Barbara D’Urso e pochi altri, non abbia nomi forti che attirino l’attenzione ne personalità eccentriche che possano assicurare brio e dinamicità allo show che, soprattutto negli ultimi anni, si nutre di polemiche e scontri. Si vedrà tuttavia che la messa in onda se il cast si rivelerà vincente o meno.

Barbara D'Urso rinuncia a Ballando con le stelle 2025?/ Silenzio social insinua dubbi: tensioni o strategia?

Nel frattempo è già stata annunciata ufficialmente la data d’inizio di Ballando 2025: sabato 27 settembre sempre a partire dalle 21.20 circa su Rai1. Confermatissima la giuria: Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni mentre nel cast dei maestri di ballo torneranno tre amati volti: Simone Di Pasquale, Veera Kinnunen e Luca Favilla mentre non è ancora stato annunciato, dopo il forfait di Federica Pellegrini, chi prenderà il posto di Paolo Belli.