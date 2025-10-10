Chi sono i protagonisti de Il Collegio 9? Dai sogni di giustizia di Elisa al metal di Flavio, il nuovo cast è già svelato!

Manca davvero pochissimo alla nuova edizione de Il Collegio 9 e finalmente sono stati presentati tutti e 18 gli allievi del programma di Rai 2 in onda anche su RaiPlay. La data è fissata al 23 ottobre 2025 e prima dell’inizio, andiamo a conoscere i nuovi concorrenti pronti a catapultarsi nell’edizione del 1990 ambientata a Campobasso presso il bellissimo Convitto Nazionale Mario Pagano. Iniziamo da Cristiana Bizzarri, originaria di Valmontone: si descrive schietta e testarda e frequenta il Liceo Scienze Umane. Tra i concorrenti de Il Collegio 8 anche Flavio Aversa, innamorato dell’heavy metal e con uno stile rigorosamente total black.

Da Locate di Triulzi arriva la 17enne Elisa Crotti, studentessa modello del Liceo delle Scienze Umane. Tra gli allievi anche Sandro Di Cillia da Centocelle a Roma: ama il gossip, è romantico e studia in un Istituto Chimico-Biologico. Il Collegio 9 ospiterà anche Nicolas D’Amico, originario di Cisternino. La sua presentazione? “Sono semplicemente un fenomeno“. Si passa poi al 15enne Luca Fiore di origini ucraine. Appassionato di marketing, gioca anche a basket e sogna di diventare un campione della pallacanestro.

Concorrenti Collegio 9, i nomi dei nuovi allievi

Tra gli allievi de Il Collegio 9 troviamo anche Benedetto Milazzo. Viene da Formia e frequenta il Liceo Linguistico. Sa ascoltare ed è molto generoso. Passiamo poi alla “baddy”, come si definisce lei, Mariama Mbaye, calabrese e senegalese che sogna di fare l’hostess. Pronto a rubare i cuori di tutti, Pierangelo Palazzo, che studia al Liceo Scientifico e ha sempre un pettine in tasca per ritoccare il ciuffo. Da Terni troviamo Romana Petrucci, 15enne piena di grinta anche lei studentessa al Liceo Scientifico. Tra le ragazze spunta anche il nome di Michelle Pedace di Rossano (CS). Ama essere sempre perfetta e sogna di diventare avvocato.

Da Presicce-Acquarica incontriamo Raoul Pignataro, 17enne legatissimo alla sua mamma. Non ama molto ricevere ordini e spesso salta la scuola. La sua passione? Tatuaggi e piercing. Un perfetto allievo del Liceo Classico è Federico Guglielmo Scalia, appassionato di stile vintage con tanto di baffetto. Ama la musica lirica e dice di essere nato nell’epoca sbagliata. Passiamo a Mariafrancesca Romano, che si fa soprannominare “Maffi”. Viene da Napoli ed è testarda e ribelle. Da San Donato di Lecce anche Diego Premtaj, preciso, curioso e “Secchione”.

Concorrenti Collegio 9, un concorrente dalla Sardegna

Tra i 18 allievi de Il Collegio 9 anche la 16enne Azzurra Vincenzi. Viene da Segrate e studia al Liceo Classico. Non ama le regole e prende il comando di tutto. Dalla Sardegna anche Jacopo Vacca: ama la natura e ha un asinello di nome Zineddu. Studia all’Istituto Tecnico Industriale e ha 17 anni. Infine, Simona Trozzola che vive con la sua nonna a Lizzone. Studia al Liceo delle Scienze Umane e si definisce molto sensibile e timida. Suona il violino e vuole fare la psicologa.