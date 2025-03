Concorrenti The Voice senior 2025: ultime Blind Auditions

The Voice Senior 2025 torna in onda oggi, con la sesta puntata e le ultime blind auditions al termine delle quali saranno completati i team che si sfideranno in semifinale e in finale. Questa sera, sul palco del talent show di Raiuno, si presenteranno over 60 che svolgono un altro lavoro e che, per una sera, vivono un’emozione indescrivibile. Tra i concorrenti di The Voice Senior 2025 ci sono pensionati, insegnanti, operai, dipendenti, artisti, ma anche liberi professionisti. Non mancano anche dei veri musicisti che, pur non essendo riusciti ad avere successo, hanno comunque dedicato la loro vita alla musica.

Per i concorrenti che saliranno sul palco di The Voice questa sera, non sarà facile convincere i giudici che, avendo pochi posti ancora in squadra, si gireranno solo in presenza di voci davvero potenti. Chi, dunque, riuscirà a strappare il sì ai giudici?

I team di The Voice Senior 2025

Questa sera, i quattro team di The Voice Senior 2025 saranno completate. Sono ancora pochi i posti a disposizione. Quasi tutti i giudici, infatti, hanno completato le scelte, ma qualche posto è ancora disponibile. Maura Susanna, Claudio Torelli, Elisabetta Stramaglia, Lucia Del Piano, Gianni Valente, Antonio Summa, Francesco Dominici, Danilo Grimeri De Ioanni, Anna Vinci, Fabrizio Emigli e Cristina Bruno sono i concorrenti presenti nella squadra di Arisa. Il team di Clementino, invece, è formata da Luigi Lusi, Gian Vittorio Spolverato, Nicola Crivaro, Alessandro Acciaro, Stefania Brambilla, Andrea Caserta, Marina Bicego e Andrea Bottene, Bruno Mercatelli, Luigi Sbriccoli Fontana, Panagiotis “Takis” Nikolakeas e Carlo Beni.

Maria Castiglione, Luca Birago, Patrizia Conte, Silvio Cairola, Francesco Cammilleri, Graziella Marchesi, Annamaria Bove, Umberto Mari, Assunta Serafini, Annamaria Prinzivalli e Carla Luvarà fanno, invece, parte della squadra di Gigi D’Alessio. Infine, nel team di Loredana Bertè ci sono: Laura Gambirasi, Gabriele Marciano, Gianni Petrillo, Francesco Benedetto, Chiara Forbicioni, Franco Desideri, Eleonora Salvi, Claudio Maggio, Paolo Pietroletti, Maria Luce “Lucilla” Vario e Loredana Maiuri.