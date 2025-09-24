Io canto family 2025, quali sono le coppie della seconda serata:

E’ ancora tempo di Io canto family 2025 su Canale Cinque, il programma di Michelle Hunziker farà capolinea sul piccolo schermo con una valanga di novità. Questa sera mercoledì 24 settembre 2025 toccherà ad oltre otto coppie, pronte a entrare in gioco nel format di Canale Cinque tra giovani protagoniste e componenti delle loro famiglie, chiamati a emozionare il pubblico e a giocarsi la possibilità di andare avanti nel programma. Come da tradizione, otto coppie saliranno sul palco di Io canto family, la metà di queste saluterà il programma e le restanti 4 invece andranno avanti e si giocheranno la possibilità di accedere alla finale e quindi di gareggiare per il montepremi da 50 mila euro, messo in palio per la puntata conclusiva della trasmissione. Un’edizione rinnovata, con nuovi coach, da Sal Da Vinci a Giusy Ferreri, tutti pronti a giocarsi la sfida a Io canto family, vedremo quali saranno le coppie che andranno avanti nel format.

Concorrenti ed eliminati Io canto family, seconda puntata

Già questa sera, tra le coppie che vedremo gareggiare nella nuova puntata del programma di Michelle Hunziker, una potrebbe staccare il pass per la finale di Io canto family. La serata d’esordio ha visto trionfare Nina Ferrini con mamma Jessica, Lia Forroia con mamma Nicoletta e Melissa Nasti con mamma Roberta.

Nella puntata di questa sera toccherà a Noemi e Patty Pravo esprimere il loro consenso e avranno tra le mani un jolly determinante, che potrebbe spalancare le porte della finale a due protagoniste. Come al solito si avvicenderanno in puntata grandi canzoni, voci strepitose ed emozioni di ogni genere. Ne vedremo delle belle, è assicurato.