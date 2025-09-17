Concorrenti GF Super Vip: nomi top-secret svelati, tra i provinati ci sarebbero volti che nessuno immaginava.

Si prevedono grandissimi nomi per il GF Super Vip, perchè se super deve essere, bisogna fare le cose bene. Piersilvio Berlusconi aveva già accennato durante la conferenza di luglio che Mediaset avrebbe accettato questa edizione solo se Alfonso Signorini e Endemol Italia avessero trovato dei concorrenti davvero ‘bomba’, altrimenti sarbebe stato meglio lasciar perdere. Al momento, però, girano voci positive sui casting, e sembra che il conduttore si sia davvero impegnato per far valere il suo spirito da recruiter.

Ma cosa sta succedendo? “Sono previsti dei raddoppi settimanali per il Grande Fratello, che dovrebbe finire a dicembre. Poi come detto a gennaio arriverà l’edizione con i famosi condotta e diretta da Alfonso Signorini”. Queste le parole con cui Affari Italiani ha annunciato che stando ai risvolti, l’edizione del GF Super Vip dovrebbe andare in onda appena dopo quella del reality condotto da Simona Ventura.

Concorrenti GF Super Vip

Poche ore fa anche Davide Maggio si è esposto dicendo che il GF Super Vip è ormai più una realtà che un’ipotesi: “Se il GF Super Vip si farà e se ho delle notizie in merito al programma? Sì, ci sarà. Ho anche saputo i nomi dei provinati sino ad oggi e ho urlato. Alcuni nomi sono buoni, altri davvero ottimi e altri ancora bomba”.

Questo vorrebbe dire che oltre ad un’edizione incredibile, Mediaset avrebbe sborsato un bel po’ di soldi per concorrenti super vip, come successo per Michele Cucuzza, Riccardo Fogli, Katia Ricciarelli, Attilio Romita, Giampiero Mughini e Barbara Alberti. E ancora, Alda D’Eusanio, Fulvio Abbate, Kabir Bedi e Fausto Leali. Chi potrà mai competere con loro?

