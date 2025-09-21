Concorrenti Grande Fratello 2025: le prime anticipazioni di Simona Ventura. Per il ruolo di opinionisti diverse ipotesi al vaglio...

Cresce l’attesa per scoprire i nomi dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2025. Nella giornata odierna, a Verissimo, Simona Ventura rivelerà l’identità di alcuni protagonisti di questa edizione vintage, oltre a fornire anticipazioni molto curiose sull’edizione che verrà. Le sensazioni, ormai confermate, sono di un netto ritorno al passato, con un Grande Fratello che si preannuncia molto più simile alla primissima edizione che all’ultima. Questa, almeno, è la volontà che trapela dalle parti di Mediaset.

Per quanto concerne i concorrenti, tra i nuovi volti “nip” dovrebbe esserci Giulio, un medico che ha cambiato vita dopo un incontro in Africa; oppure il “pugile buono” Matteo; Anita che approccia al Grande Fratello 2025 con un bagaglio di esperienze fin troppo carico di emozioni. E ancora Omer e Francesca, entrambe donne tenaci in grado di rialzarsi da cadute rovinose. Insomma tanta carne al fuoco tra nuovi volti e storie strappalacrime da scoprire e raccontare.

Oltre ai nuovi concorrenti del Grande Fratello 2025, c’è grande curiosità di scoprire il cast degli opinionisti. In questo senso sono tante le voci che circolano su chi affiancherà Simona Ventura alla conduzione, dando il suo contributo direttamente dalla poltroncina in studio. Nelle ultime ore avrebbe preso quota il ritorno di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello, proprio per imprimere ulteriormente un taglio “vintage” all’edizione di quest’anno.

Così tra i nomi ipotizzati sul web spiccano quelli di Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Katia, tutti ex gieffini con un’esperienza importante alle spalle. Ma attenzione anche all’ipotesi Francesca Piri, la prima eliminata del Grande Fratello. Cristina, per quanto concerne l’ipotesi di tornare in sella, ha detto di non saperne nulla in una breve intervista rilasciata a Fanpage. Sarà davvero così?