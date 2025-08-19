Spunta il primo papabile nome per il Grande Fratello 2025 di Simona Ventura: l'indiscrezione di Gabriele Parpiglia, chi è Angela Fernandez

Grande Fratello 2025, chi è la prima papabile concorrente? Spunta il nome

Tra i più attesissimi programmi che faranno ritorno nella prossima stagione televisiva c’è sicuramente il Grande Fratello 2025, che vivrà però dopo tanti anni una serie di novità non indifferenti. La conduzione è affidata a Simona Ventura e sarà un vero e proprio ritorno alle origini, come fortemente voluto dall’Amministratore Delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

Non ci saranno volti famosi ma sarà un’edizione interamente “Nip”, popolata da concorrenti non conosciuti e mai visti prima in tv e sui social; banditi influencer, tiktoker, youtuber e chiunque abbia avuto anche solo un minimo di notorietà televisiva, spazio invece alla genuinità delle storie delle persone comuni.

Intanto, in attesa del gran debutto, i casting sono in fermento nella selezione dei migliori concorrenti che popoleranno la Casa più spiata d’Italia. E, proprio in queste ore, circola un’indiscrezione di Gabriele Parpiglia, riportata sulla sua rubrica Chicchi di Gossip, in merito alla prima papabile concorrente del Grande Fratello 2025: di chi si tratta?

Angela Fernandez concorrente al Grande Fratello 2025? Rumor sull’ex di Olly

Secondo Gabriele Parpiglia, nella nuova edizione del Grande Fratello potrebbe fare il suo ingresso una concorrente di nome Angela Fernandez. Originaria della Spagna, vive da tempo a Milano dove lavora come hostess presso un hotel ed è una delle papabili candidate al reality.

Ma non solo perché, intorno alla figura della misteriosa papabile concorrente, aleggia anche un gossip che riguarda uno dei più amati cantanti della nuova generazione italiana. La ragazza avrebbe infatti avuto una storia con Olly, come scritto dal giornalista: “Angela ha avuto un flirt recente con il cantante Olly. Lui l’ha contattata su Instagram, poi la prima uscita, la seconda e infine hanno iniziato una storia. Sarà questo il motivo che l’ha portata al Gf? O lo scoop lo abbiamo scoperto per primi noi?”.

In attesa di conferme e ufficializzazioni da parte del programma, è così emerso il primo nome che potrebbe diventare concorrente del nuovo Grande Fratello 2025 targato Simona Ventura.